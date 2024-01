Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé l'année en ordre dispersé. Le SMI, soutenu par ses poids lourds, a terminé dans le vert, alors que l'indice SLI des 30 valeurs vedettes, où le poids des trois géants est moindre, a cédé du terrain. Le front des nouvelles d'entreprises et macroéconomiques est resté calme.

A New York, Wall Street reculait en matinée, poursuivant sur la lancée négative de la veille emmenée par les géants du secteur technologique.

"On a une correction sur l'ensemble des marchés", a constaté Karl Haeling, de LBBW. "On a un petit fléchissement sur l'obligataire, un raffermissement du dollar et un accès de faiblesse sur les actions."

Le rendement des emprunts d'Etat américains à 10 ans s'est ainsi de nouveau tendu, à 3,98%, contre 3,92% à la clôture, la veille. Le prix des obligations évolue en sens opposé de leur taux.

"Le marché s'est probablement un peu emballé en fin d'année", a insisté Karl Haeling. "Donc on avait besoin d'une correction technique" pour démarrer 2024.

On attendait en soirée (21h00) le compte-rendu de la séance de décembre du Comité monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Le SMI a terminé en hausse de 0,29% à 11'170,26 points, avec un plus haut à 11'294,93 points et un plus bas à 11'136,29 points. Le SLI a cédé 0,74% à 1763,51 points et le SPI a terminé quasi à l'équilibre: -0,01% à 14'569,83 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 19 ont reculé et 11 avancé.

Les pharmas Sandoz (+4,5%), Novartis et la porteur Roche (chacun +4,%) ainsi que le bon Roche (+3,0%) ont fini sur le podium, suivis par Swisscom (+1,9%) et Nestlé (+1,8%).

Roche avait annoncé la veille une acquisition dans le diagnostics et ce mercredi une collaboration avec l'américain Remix Therapeutics dans la recherche sur les acides ribonucléiques (ARN).

Wolfe Research a baissé la recommandation pour le bon Roche à "peerperform", contre "outperform" précédemment. L'entreprise pharmaceutique est solide, mais son titre semble englué et le flux des nouvelles s'annonce peu fourni. Jefferies a lui réduit l'objectif de cours et confirmé "hold". Le bâlois conserve une longueur d'avance sur la concurrence dans le domaine du diagnostic, mais il faudra du temps pour ramener la confiance sur son coeur de métier dans la recherche et le développement de nouveaux médicaments, selon l'expert.

Novartis s'est quant à lui adjugé des droits dans le domaine des thérapies géniques grâce à une coopération avec la biotech américaine Voyager Therapeutics. Cette dernière recevra un paiement préalable de 100 millions de dollars dont 20 millions sous forme de prise de participation de Novartis dans l'entreprise américaine. Jusqu'à 1,2 milliard de dollars seront versés au franchissement de certaines étapes et des taxes sur les brevets sont également prévues.

VAT Group (-7,7%) a terminé lanterne rouge, derrière Sika (-5,6%) et Partners Group (-4,8%). Ces deux derniers seront les premières sociétés à ouvrir la semaine prochaine le bal des résultats annuels, avec respectivement leur chiffre d'affaires et leurs avoirs sous gestion.

La bancaire UBS (-4,4%) a également pesé sur l'indice, alors que Julius Bär (-0,6%) a mieux résisté.

Les valeurs du luxe Richemont (-3,2%) et Swatch (-3,7%) ont reculé après d'UBS a réduit l'objectif de cours, tout en confirmant respectivement "buy" et "neutral". L'analyste prévoit de faibles résultats dans le secteur du luxe en fin d'année dernière, nonobstant une base de comparaison déjà modeste. Elle ne perçoit dans tous les cas pas d'accélération de la croissance organique dans la branche.

Sur le marché élargi, Cosmo (+8,5%) a profité d'un relèvement d'objectif de cours par Berenberg qui a confirmé sa recommandation d'achat. L'analyste a revu sa modélisation à la lueur de l'extension annoncée en décembre du partenariat avec le géant américain Medtronic dans le domaine des modules d'endoscopie assistés par intelligence artificielle.

rp/al