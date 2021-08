Bourse Zurich: en ordre dispersé pour la première séance de la semaine

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la semaine en ordre dispersé. Le SMI, qui avait ouvert dans le rouge, a tenté une remontée en matinée et s'est même mis à osciller un peu au-dessus de l'équilibre en fin de matinée, avant de reperdre du terrain. Il a même accentué ses pertes en début d'après-midi inscrivant son plus bas du jour, avant de remonter fortement pour terminer de peu sous l'équilibre.

A New York, Wall Street évoluait en ordre dispersé en matinée après une semaine de records et les déclarations prudentes du patron de la Fed Jerome Powell lors de la rencontre de Jackson Hole vendredi.

"Le président de la Fed Jerome Powell a laissé la porte ouverte vendredi à une éventuelle annonce de réduction d'achats d'actifs avant la fin de l'année, mais il a également donné l'impression qu'il attendait de voir le rapport sur l'emploi d'août ce vendredi avant d'être persuadé d'annoncer un calendrier", a commenté Patrick O'Hare de Briefing.com.

La semaine qui s'ouvre sera riche en indicateurs aux USA, à commencer par la confiance des consommateurs, mardi, l'activité du secteur manufacturier mercredi, le coût de l'emploi et les commandes industrielles jeudi pour culminer sur les créations d'emplois et le chômage vendredi.

En Suisse, le baromètre conjoncturel du KOF a dévissé de 17,4 points en août à 113,5 points. À l'exception de l'industrie, tous les indicateurs sont à la baisse. La quatrième vague de Covid-19 se précise et fait craindre une reprise de l'activité économique quelque peu chahutée dans un avenir proche.

Le SMI a terminé en recul minime de 0,02% à 12'436,58 points, avec un plus bas à 12'404,59 et un plus haut à 12'444,59. Le SLI a gagné 0,06% à 2023,33 points et le SPI 0,14% à 16'005,29 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 13 ont reculé, 16 avancé et SGS a terminé stable.

Kühne+Nagel (+1,6%) a fini sur la plus haute marche du podium, devant Logitech (+1,5%) et Alcon (+0,9%).

Le géant veveysan Nestlé (+0,5%) a soutenu l'indice, au contraire des deux poids lourds pharma Roche (-0,1%) et Novartis (-0,3%).

Nestlé a inauguré à Lausanne son douzième accélérateur de recherche et développement (R&D), le plus grand à ce jour de son réseau lancé en 2019. Ce centre permettra à des équipes internes et externes "d'accéder à l'infrastructure de pointe de Nestlé et à son expertise inégalée en matière scientifique, technologique et commerciale". Le réseau d'accélérateurs comprend désormais douze sites répartis dans huit pays.

Novartis a obtenu de la Commission européenne un statut de médicament orphelin pour le sabatolimab, développé contre les syndromes myélodysplasiques (SMD). Le bâlois avait déjà décroché fin mai aux Etats-Unis un examen accéléré pour ce même traitement expérimental.

Roche a retiré "de sa propre initiative" vendredi soir une procédure d'examen accéléré aux Etats-Unis pour son anticancéreux à large spectre Tecentriq, dans l'indication contre une forme de cancer du sein.

Dans le camp des perdants, Swiss Re (-1,2%) a terminé lanterne rouge derrière Richemont (-1,1%) et Swatch et Julius Bär (chacun -0,5%).

L'action du numéro deux mondial de la réassurance a souffert de spéculations quant à l'ampleur des prestations qu'il devra débourser pour couvrir les dégâts de l'ouragan Ida à la Nouvelle-Orléans, selon des courtiers.

UBS (-0,4%) a aussi souffert, alors que Credit Suisse (+0,2%) a terminé en vert.

Sur le marché élargi, la société immobilière Warteck Invest (-0,8%) a souffert de la crise pandémique, mais a réussi à ressortir avec des résultats semestriels un peu meilleurs qu'il y a un an. La direction est inquiète pour la suite de l'exercice, particulièrement dans le domaine de l'immobilier de bureau.

SHL Telemedicine (-0,6%) a conclu un accord avec la Mayo Clinic pour l'acquisition par le réseau hospitalier américain de son système d'électrocardiographe Smartheart et des services qui y sont liés, sans préciser de détail financier.

Dormakaba (-0,3%) cède ses activités Verre (Interior Glass Solutions), qui comprennent un site de productions et plusieurs unités de distribution en Europe, à l'italien Aliante Equity Tre. Les détails financiers de la transaction n'ont pas été dévoilés.

Ascom (+1,5%) a signé un accord avec l'américain Vizient permettant à ce dernier de faire bénéficier ses membres de prix et de conditions spéciales prénégociés pour le système d'appel et de surveillance du groupe zougois. Aucun détail financier n'a été révélé.

