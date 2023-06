Zurich (awp) - La Bourse suisse s'acheminait mardi vers une ouverture teintée de rouge, privée d'indication en provenance d'outre-Atlantique par un férié aux Etats-Unis lundi et dans un contexte fortement teinté de décisions de banques centrales.

Après le statu quo de la Réserve fédérale (Fed) des Etats-Unis et la nouvelle hausse de taux décidée par la Banque centrale européenne (BCE) la semaine dernière, l'institut d'émission chinois a réduit deux taux de référence pour soutenir une économie en voie d'essoufflement. Une ribambelle d'autres banques centrales doivent encore faire le point sur leurs politiques monétaires cette semaine, dont la Banque nationale suisse (BNS) jeudi.

"Les indices européens devraient ouvrir sans réelle tendance ce matin après un long week-end de 3 jours pour les marchés américains dans le sillage des incertitudes qui entourent les futures décisions des banques centrales," prévoit John Plassard, de Mirabaud Banque.

Sur le front conjoncturel, les exportations helvétiques en mai pris de l'embonpoint grâce essentiellement à la chimie-pharmacie, faisant bondir l'excédent commercial au-delà des 4 milliards de francs suisses. L'horlogerie aussi a contribué à l'embellie.

A 08h12, le préSMI extrapolé par Julius Bär s'érodait de 0,16% à 11'288,72 points. Seul Sonova surnageait, qui vient de lancer un dispositif d'audition sans prescription sur l'important marché étasunien.

Les poids lourds défensifs modéraient le recul, Nestlé, le bon Roche et Novartis égarant tous 0,1%. En queue d'indice, UBS perdait 0,4% et Lonza 0,6%.

Richemont (-0,2%) ne profitait guère des chiffres sur les exportations horlogères, pas plus que Swatch (-0,2% également) sur le marché élargi.

Les seuls autres gagnants recensés parmi les moyennes et petites valorisations étaient Cosmo (+1,9%) et Idorsia (+1,3%). Le premier laboratoire a obtenu un feu vert outre-Atlantique pour sa crème contre l'acné. Le patron du second a mis la main à la poche pour assurer le financement de l'entreprise jusqu'à la fin du mois prochain.

Les chimistes Dottikon ES et EMS-Chemie (-2,7% chacun), ainsi que Clariant (-3,1%) faisaient le dos rond après un avertissement sur résultats de l'allemand Lanxess.

jh/vj