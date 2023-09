Zurich (awp) - Mollement ancrée dans le vert jusque dans l'après-midi, la Bourse suisse a flanché en fin de journée, clôturant dans le rouge. Après les données d'un marché du travail américain toujours solide mais montrant des signes d'essoufflement, vendredi, la séance de lundi est restée très calme en l'absence de Wall Street, fermée en raison d'un jour férié (Labor Day), et avec très peu de nouvelles du côté des sociétés en Suisse.

Vendredi dernier, le très attendu rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis a montré que l'économie américaine a créé 187'000 postes en août, plus que les 170'000 attendus par les économistes. Cette surprise à la hausse a cependant été tempérée par la révision en baisse, de 110'000 postes au total, des chiffres de juin et juillet.

Ces statistiques "ont montré que le marché du travail se refroidit, ce qui permet à la Fed de faire une pause dans le cycle de resserrement", a estimé John Plassard de Mirabaud Banque dans un commentaire.

"La semaine dernière a terminé sur une note positive et cette semaine a démarré sur un solide appétit au risque, les données américaines sur l'emploi suggérant un ralentissement sur le marché du travail alors que les actions chinoises sont reparties de l'avant grâce aux nouvelles mesures de soutien des autorités chinoises au marché immobilier en difficulté", a résumé Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote, dans une note.

La semaine sera émaillée par quelque données macroéconomiques. En Suisse, le produit intérieur brut a calé au deuxième trimestre en comparaison trimestrielle, après une entame d'année dynamique. Suivront mardi les indices PMI du mois d'août en Chine et mercredi les ventes au détail en juillet dans la zone euro ainsi que les indices PMI d'août aux Etats-Unis.

Après avoir démarré la séance en hausse, l'indice SMI a progressé durant la matinée pour atteindre vers 10h30 un plus haut du jour à 11'141,31 points, avant de céder par la suite l'essentiel de ses gains. Et vers 16h00, l'indicateur phare, après quelques tentatives de rebond, a définitivement sombrée, ne parvenant dès lors plus à passer au-dessus de l'équilibre et clôturant sur un repli de 0,19% à 11'053,59 points. Le SLI a cédé 0,09% à 1743,75 points et le SPI 0,14% à 14'575,89 points.

Sur les 30 valeurs constitutives du Swiss Leader Index, quatorze ont perdu du terrain et quinze en ont gagné, alors que Julius Bär a terminé à l'équilibre. En tête de classement Straumann (+1,9%) s'est hissé sur la plus haute marche du podium, devant AMS-Osram (+1,7%) et Swatch Group (+1,5%).

L'horloger biennois pourrait bientôt lancer un nouveau partenariat, à l'instar de celui initié avec Omega pour la fameuse "Moonswatch", avec sa marque de luxe Blancpain. Swatch Group a publié une série de publicités dans les médias et sur les réseaux sociaux qui suggèrent une telle coopération. Sur son compte officiel Instagram, le groupe horloger dirigé par Nick Hayek a publié une image composée des cinq océans de la planète avec le bref message "Blancpain X Swatch" suivi par la date "09.09.2023", soit ce samedi.

Nestlé (-0,4%) n'est pas parvenu à rester du bon côté de la balance, après l'annonce de la cession de l'anti-allergique Palforzia, dont il tentait de se défaire depuis la fin de l'année dernière. Le prix de vente n'a pas été dévoilé. Les deux autres poids lourds Novartis (-0,4%) et Roche (-0,7%) se sont également repliés.

En bas de tableau, la lanterne rouge est revenue à Kühne+Nagel (-1,6%), derrière Temenos (-0,9%) et Holcim (-0,9%).

Sur le marché élargi, Flughafen Zürich a abandonné 0,3%. L'exploitant aéroportuaire a confirmé ses objectifs financiers à moyen et long terme en amont de sa journée des investisseurs. A part quelques ajustements mineurs qui seront réalisés, le groupe se dit sur la bonne voie pour atteindre ses buts.

Burkhalter a bondi de 3,3%. Le technicien du bâtiment a fait état de résultats en hausse marquée, suite à la première consolidation complète du Poenina, intégré au groupe fin juin 2022. Les perspectives pour l'exercice en cours sont optimistes.

vj/al/ib