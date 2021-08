Bourse Zurich: en proie au doute face à la propagation du variant Delta

Zurich (awp) - La Bourse suisse était ancrée dans le rouge lundi à l'approche de la mi-journée. L'indice phare SMI parvenait de justesse à défendre la marque des 12'400 points franchie il y a quelques jours. La confiance des marchés était sérieusement entamée par les craintes liées à la résurgence de la pandémie, alimentée par la virulence du variant Delta.

"Les consommateurs américains s'inquiètent de la reprise de la pandémie de Covid-19 à cause du variant Delta et leur confiance est tombée au plus bas depuis près de dix ans", relève dans son commentaire John Plassard, de Mirabaud Banque.

En Chine, les ventes au détail ont connu en juillet leur plus faible progression depuis le début de l'année. Principal indicateur de la consommation dans la deuxième économie mondiale, elles ont augmenté le mois dernier de 8,5% sur un an, après 12,1% au mois de juin.

"Ces données sont une preuve supplémentaire que le zénith de la croissance a sans doute été atteint", estime Jochen Stanzl, de CMC Markets. "Si cette tendance se poursuit et que, dans le même temps, l'inflation reste élevée, un cocktail désagréable se prépare pour les marchés boursiers", prévient-il.

Le Japon a pour sa part fait état d'une progression de 0,3% de produit intérieur brut (PIB) au deuxième trimestre, par rapport au précédent, une croissance forte que celle attendue par le consensus Bloomberg (+0,1%), qui permet à la troisième économie mondiale d'éviter une retombée en récession.

A 10h50, le Swiss Market Index (SMI) lâchait 0,45% à 12'408,02 points, proche de son plus bas du jour, le Swiss Leader Index (SLI) abandonnait 0,41% à 2010,72 points et l'indice du marché élargi Swiss Performance Index (SPI) 0,36% à 15'895,85 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 25 cédaient du terrain et cinq en gagnaient.

Le trio de tête était composé de Straumann (+1,6%), devant les valeurs technologiques Temenos (+0,6%) et AMS (+0,5%). L'équipementier de dentisterie bâlois a vu son objectif de cours relevé par Mirabaud, qui confirme sa recommandation "buy", dans le sillage de résultats semestriels meilleurs qu'attendu.

A l'autre extrémité du tableau, les valeurs du luxe Swatch et Richemont (-1,6% chacun) se disputaient la lanterne rouge.

Le trois paquebots de l'indice, Nestlé (-0,2%), Roche (-0,3%) et Novartis (-0,5%) évoluaient à différents niveaux sous la ligne de flottaison.

Swiss Re (-0,5%) a vu son objectif de cours relevé par Jefferies, qui reste à "hold", et Straumann (%) le sien par Mirabaud, qui confirme sa recommandation "buy", dans le sillage de résultats semestriels meilleurs qu'attendu.

Sur le marché élargi, Rieter (-1,1%) a annoncé le rachat pour 300 millions d'euros d'activités au groupe Saurer, ainsi que son intention de convoquer une assemblée générale extraordinaire afin de destituer deux de ses administrateurs qui auraient tenté de monter une offre concurrente dans le cadre de l'opération.

Basilea (+0,5%) va obtenir 4,3 millions de dollars supplémentaires de l'Agence américaine de recherche biomédicale (Barda), afin de poursuivre le développement de son programme d'études cliniques en phase III sur son antibiotique ceftobiprole.

Malgré une accélération des ventes et des entrées de commandes, Montana Aerospace (-3,1%) a creusé ses pertes au premier semestre, mais reste néanmoins optimiste quant à la reprise du secteur aérien, durement éprouvé par la pandémie de Covid-19.

Metall Zug (stable), qui avait bouclé les six premiers mois de 2020 dans les chiffres rouges, a renoué avec la rentabilité au terme du premier semestre 2021. Pour la suite, le groupe prévoit une poursuite de la reprise réjouissante des affaires.

Dufry (-0,1%) vu sa recommandation relevée à "sector perform" par la Banque royale du Canada. L'exploitant de boutiques hors taxes est une entreprise bien gérée, comme en attestent la gestion des coûts et de la trésorerie, écrit l'experte de l'établissement.

La porteur Dätwyler (+2,5%) profitait d'un sérieux relèvement d'objectif de cours de la part d'UBS, qui a confirmé dans la foulée sa recommandation d'achat. Les vents contraires devraient être de courte durée et les perspectives à moyen terme restent intactes, estime l'analyste.

