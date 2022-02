Bourse Zurich: en recul pour la dernière séance de la semaine

Zurich (awp) - La Bourse suisse a fini en recul pour la dernière séance de la semaine. Le SMI a fait un bref passage sous la barre des 12'200 points en début de matinée. Il est ensuite remonté gentiment et a inscrit son plus haut du jour peu avant 15 heures pour retomber sur la fin.

A New York, Wall Street évoluait en ordre dispersé en matinée après avoir été sonnée la veille par deux gifles. La première est venue de l'indice des prix CPI à 7,5% sur un an, au plus haut depuis 40 ans. La deuxième a été assénée par le président de l'antenne de St. Louis de la banque centrale américaine (Fed), James Bullard, qui a plaidé pour un relèvement de 100 points de base (1 point de pourcentage) du taux directeur de la Fed d'ici début juillet.

Mais, a relevé, dans une note, Patrick O'Hare, de Briefing.com, l'agence Bloomberg a depuis indiqué que plusieurs membres du comité de politique monétaire de la Fed s'étaient dits opposés à un resserrement si brutal.

"Si nous n'avons pas totalement intégré cinq hausses (de taux en 2022), nous n'en sommes pas loin", a commenté Maris Ogg, présidente de la société de gestion Tower Bridge Advisors, citée par l'AFP. Pour la gérante, "il y a une bonne probabilité que les marchés aient vraiment digéré tout ça".

En Suisse, l'indice des prix CPI a progressé de 0,2% sur un mois en janvier et de 1,6% sur un an, un taux plus conséquent, s'établissant à 101,7 points. L'inflation sous-jacente, soit hors produits frais ou saisonniers, énergie et carburants, a reculé de 0,2% sur un mois mais a progressé de 0,8% sur un an.

Le SMI a fini en recul de 0,66% à 12'231,97 points, avec un plus bas à 12'186,25 et un plus haut à 12'291,65. Le SLI a cédé 0,80% à 1956,51 points et le SPI 0,65% à 15'471,25 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 26 ont reculé et 4 avancé.

Les gagnants du jour sont Zurich Insurance (+1,3%), Nestlé (+1,1%), Swisscom (+0,8%) et Vifor (+0,2%).

L'assureur avait publié la veille de solides résultats annuels. Trois analystes ont relevé dans la foulée leur objectif de cours et tous recommandent le titre à l'achat.

Swisscom a profité d'un relèvement de recommandation et d'objectif de cours par Morgan Stanley. Le manque de transparence dans le développement du réseau fibre optique avait maintenu le titre sur la touche. Cela a changé avec les résultats du 4ème trimestre et le comblement des lacunes de transparence, a relevé l'analyste.

Les deux autres poids lourds Novartis (-0,5%) et Roche (-1,9%) ont reculé plus ou moins fortement.

Straumann (-4,2%) a fini lanterne rouge, derrière AMS Osram (-3,2%) et Sika (-2,8%)

L'équipementier de l'industrie chirurgico-dentaire publie mardi ses résultats 2021. Le bâlois a déjà franchi le creux lié à la pandémie du coronavirus et a repris sa croissance traditionnelle. Le bénéfice net est attendu autour de 404 millions de francs suisses, pour un chiffre d'affaires de 2,0 milliards.

Au lendemain de ses chiffres, Credit Suisse (-0,3% à 8,61 francs suisses) a encore perdu du terrain, tout en limitant la casse. UBS (-0,7%) et Julius Bär (-1,1%) ont reculé plus nettement.

Plusieurs analystes ont réduit leur objectif de cours pour la banque aux deux voiles et les "meilleures" recommandations sont à "hold". Les deux experts les plus pessimistes ont abaissé leur objectif de cours à 7,50 francs suisses. La banque risque de devoir continuer à régater en fond de classement en termes de rentabilité, a relevé l'analyste de CFRA. Contrainte de conserver ses liquidités, elle risque de ne pas se montrer des plus généreux avec ses actionnaires.

Sur le marché élargi, Mobimo (+2,6%) a vu ses recettes locatives croître en 2021, mais le dividende proposé reste stable à 10 francs suisses par action.

Bell (+0,5%) a réalisé une progression à tous les niveaux l'année dernière, dépassant les prévisions du marché. Grâce à cette performance, les actionnaires verront leur dividende relevé.

Ems-Chemie (+0,3%) a enregistré l'an dernier une robuste demande, contrariée toutefois par des perturbations dans ses chaînes d'approvisionnement et une inflation des matières premières. Ce renchérissement des intrants risque de contraindre l'entreprise à continuer à adapter ses prix en conséquence.

Le laboratoire genevois Obseva (stable) a annoncé jeudi soir avoir conclu un accord de licence pour la commercialisation et le lancement de son médicament Linzagolix avec la société pharmaceutique Theramex. Ce médicament n'est pour le moment homologué dans aucun pays.

rp/lk