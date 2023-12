Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note négative mercredi, première séance de la dernière semaine de l'année. Dans le sillage du long week-end de Noël et avant le long week-end du Nouvel-An, la séance s'est déroulée dans le calme et sans entrain.

"Les volumes sont faibles, car de nombreux acteurs ne sont plus actifs cette année", ont indiqué les analystes de Raiffeisen dans une note. Seules quelques opérations de toilettage de portefeuille, le "window dressing", pourraient encore faire bouger les cours pendant les trois dernières séances en 2023, ont ajouté les experts de la banque.

A New York, Wall Street évoluait en ordre dispersé proche de l'équilibre en matinée.

"La journée commence avec l'indice S&P 500 à moins d'un demi-pourcent de son plus haut historique après les solides gains de mardi", ont souligné les analystes de Schwab. "Néanmoins, il n'y a guère d'élément catalyseur pour l'aider à y parvenir vu les nouvelles plutôt minces de la période des fêtes", ont-ils déploré.

Le marché obligataire se détendait encore, les rendements sur les bons du Trésor à dix ans tombant à 3,83%, contre 3,89% la veille. "Pour certains, les anxiétés géopolitiques au Proche-Orient en sont la cause", a suggéré Patrick O'Hare de Briefing.com.

Sur le front des informations macroéconomiques, c'était le calme plat ou presque. Une part croissante de la communauté financière helvétique s'attend à voir la Banque nationale suisse (BNS) abaisser son taux directeur dès la première moitié de 2024, sur fond de ralentissement économique, selon le sondage UBS CFA.

Le SMI a terminé en recul de 0,35% à 11'113,98 points, avec un plus bas à 11'093,43 points et un plus haut à 11'162,51 points. Le SLI a abandonné 0,31% à 1775,47 points et le SPI 0,24% à 14'545,78 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 19 ont reculé et 11 avancé.

La volatile Sandoz (-2,6%) a fini lanterne rouge, derrière Kühne+Nagel (-2,2%) et Partners Group et Sonova (chacun -1,3%).

Les concurrents du logisticien de Schindellegi Maersk et CMA-CGM viennent d'annoncer qu'ils allaient retourner en mer Rouge, après s'être tenus éloignés de cette importante voie maritime en raison des attaques des rebelles Houthis du Yémen.

Les analystes de Baader Helvea ont abaissé la recommandation de Partners Group à "reduce", contre "buy" précédemment. L'objectif de cours a été relevé à 1200 francs suisses, contre 1075 francs suisses. Le cours n'ayant cessé de prendre de l'altitude depuis l'été, la valorisation actuelle est excessive, a relevé l'analyste. Même si le rendement des obligations se tassait ces prochains mois, il n'y a plus de potentiel à un horizon de douze mois. Quant au bénéfice, il devrait continuer de croître au rythme d'environ 10%, conformément au consensus, selon l'expert.

Les poids lourds Nestlé (-0,4%) et Novartis (-0,8%) ont pesé sur l'indice avec le bon Roche (-0,3%). La porteur Roche (+0,1%) a grignoté un peu de terrain.

Filiale du géant de Vevey, Nestlé Health Science a racheté à l'américaine Codexis un de ses candidats produits biothérapeutiques. Il s'agit du CDX-7108, une préparation pour le traitement de faiblesse du pancréas.

Quant à Nespresso, il peut continuer à commercialiser ses capsules Vertuo. Le Tribunal fédéral rejette le recours d'une firme allemande qui estimait que le nouveau système Nespresso enfreignait des brevets dont elle est titulaire pour la Suisse et le Liechtenstein.

La porteur Swatch (+1,2%) précède Julius Bär (+1,1%) et VAT Group (+0,7%) sur le podium du jour.

Concurrent de l'horloger biennois, le genevois Richemont (+0,6%) a lui aussi gagné du terrain.

Sur le marché élargi, la biotech zurichoise Kuros (-14,6%) veut concentrer ses investissements sur sa ligne de substituts osseux MagnetOs, dans le sillage de données positives de deux études.

Crealogix (inchangé), sur lequel le britannique Vencora UK Limited a lancé une offre publique d'achat, a publié ses résultats au premier trimestre de l'exercice 2023/24, entre juillet et fin septembre. La société zurichoise a subi une perte nette de 0,4 million de francs suisses, contre un bénéfice net de 2,8 millions sur la même période un an un plus tôt.

rp/al