Zurich (awp) - La Bourse suisse a fini sur une note négative jeudi. Après une ouverture positive, le SMI s'est mis à évoluer en dents de scie autour de l'équilibre jusqu'en début d'après-midi. Il s'est ensuite installé dans le rouge après les chiffres de l'inflation américaine, inscrivant son plus bas du jour et terminant sous la barre des 11'000 points.

A New York, Wall Street évoluait en ordre dispersé en matinée, après l'inflation américaine.

La hausse des prix est restée à 3,7% sur un an aux Etats-Unis, selon l'indice CPI publié par le département du Travail. Ce taux a déçu les analystes, qui tablaient sur un léger ralentissement, à 3,6% sur un an, selon le consensus de MarketWatch.

Sur un mois seulement cependant, l'inflation a ralenti pour la première fois depuis le mois de mai, à 0,4% --plus qu'attendu néanmoins--, contre 0,6% en août.

Cette inflation persistante pourrait pousser la Réserve fédérale américaine (Fed) à relever encore son principal taux directeur d'ici la fin de l'année, mais pas de beaucoup, et le sommet semble tout proche, voire déjà atteint.

"Cela va conforter l'attitude +faucon+ de la Fed et la garder ouverte à un nouveau resserrement des taux", a commenté Kathy Bostjancic, économiste en chef pour Nationwide.

"La probabilité d'un nouveau resserrement monétaire s'est certes quelque peu accrue avec le dernier rapport sur l'emploi américain, mais le scénario principal reste celui d'un statu quo de la Fed", a expliqué Thomas Gitzel, chef économiste chez VP Bank. "Les derniers commentaires des officiels de la Fed laissent en effet penser que la banque centrale a atteint son plus haut niveau de taux d'intérêt."

Le SMI a terminé en repli de 0,53% à 10'979,77 points, avec un plus bas à 10'969,27 et un plus haut à 11'069,27. Le SLI a perdu 0,24% à 1716,70 points et le SPI 0,53% à 14'356,91 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 17 ont reculé et 13 avancé.

Le podium du jour se compose de VAT Group (+3,7%), Sandoz (+3,1%) et Logitech (+2,1%).

Le fabricant saint-gallois de soupapes à vide a connu un troisième trimestre poussif, enregistrant un fort recul de ses entrées de commandes et de ses recettes. Le chiffre d'affaires a plongé de 31% sur un an à 305,5 millions de francs suisses. Les entrées de commandes ont elles diminué de près de moitié (-48%) à 312,2 millions.

Daniel Borel, fondateur du fabricant vaudois de périphériques informatiques et actionnaire à hauteur de 1,5% du capital, demande à Wendy Becker, la présidente du conseil d'administration, de quitter ses fonctions avant le 31 mars 2024. "Une transition est nécessaire sans ego pour le prochain exercice au plus tard", a déclaré mercredi M. Borel dans les colonnes du journal "Le Temps".

Le géant genevois des arômes et parfums Givaudan (+0,6%) a vu ses revenus poursuivre entre juillet et fin septembre l'érosion déjà constatée sur les six premiers mois de l'année. Le phénomène s'est même accéléré, poussant la contraction sur les neuf premiers mois de l'année à 3,5% - contre 3,2% à mi-parcours - pour un chiffre d'affaires de 5,27 milliards de francs suisses.

Dans le camp des perdants, SIG Group (-3,4%) a fini lanterne rouge, derrière Nestlé (-1,7%) et le bon Lindt (-1,5%).

Novartis (-0,7%) et le bon de jouissance Roche (-0,5%) ont aussi pesé sur l'indice.

Les valeurs du luxe Swatch (-1,1%) et Richemont (-0,7%) ont encore perdu du terrain, déjà plombées la veille par les chiffres de leur concurrent français LVMH.

Sur le marché élargi, le concepteur de substituts osseux Kuros (+12,8%) a plus que doublé son chiffre d'affaires sur les neuf premiers mois de l'année, grâce au bond des ventes (+150% sur un an) de la gamme MagnetOs. Le groupe zurichois va par ailleurs changer de directeur général.

Le spécialiste des vis et autres dispositifs de fixation Bossard (+2,0%) a vu la demande se tasser encore au troisième trimestre, alors que la dynamique s'est affaiblie en Europe et en Asie. Entre juillet et septembre, les ventes se sont repliées de 14,3% à 249,8 millions de francs suisses. Le consensus d'analystes consultés par AWP ciblait de son côté des ventes de 268,5 millions.

Le fabricant de composants électroniques Cicor (+0,2%) a signé un protocole d'accord avec le français Clayens pour mettre au point des solutions de sous-traitance pharmaceutique (CDMO) pour des applications médicales et industrielles. Aucun montant n'a été dévoilé.

Montana Aerospace (-0,4%) a été sélectionné par Boeing pour la production de longerons, des éléments de fuselage destinés aux ailes du modèle 767 du constructeur américain. Les détails financiers du contrat n'ont pas été révélés.

