Zurich (awp) - La Bourse suisse a encore terminé sur une note négative mercredi, poursuivant sur la lancée négative de la veille. Les investisseurs étaient déjà dans l'attente vendredi des chiffres de l'inflation américaine PCE en avril et de ceux de la zone euro. Le SMI a terminé sous les 11'800 points, près du plus bas du jour.

A New York, Wall Street reculait en matinée, échaudée par la nouvelle tension des rendements obligataires, reflet de la crainte que les taux d'intérêt restent élevés plus longtemps.

Une confiance des consommateurs américains plus forte qu'attendu, un accueil mitigé fait aux dernières émissions d'obligations du Trésor et des propos stricts d'un membre de la Fed ont rendu les investisseurs prudents sur les actions. Mardi, le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a estimé qu'aucun membre de la Fed "n'avait totalement exclu la possibilité d'une hausse des taux", a souligné Chris Low de FHN Financial.

Le marché attendait par ailleurs le Livre Beige en deuxième partie de séance, dernier rapport de la Fed sur l'état de l'économie avant sa prochaine réunion monétaire le 12 juin.

En Allemagne, l'inflation est repartie à la hausse en mai, pour la première fois depuis six mois, en raison d'un effet de base lié au prix des transports publics. L'indice des prix à la consommation a atteint 2,4% sur un an dans la première économie européenne, 0,2 point de plus qu'en avril.

Cette accélération outre-Rhin "illustre l'immobilité de l'inflation dans l'ensemble de la zone euro", ont souligné les analystes de la banque ING. Cette tendance devrait persister et l'inflation devrait évoluer autour de 2% à 3% au lieu de descendre continuellement vers la barre des 2%, ont averti les experts.

En Suisse, la croissance économique devrait rester stable au cours des six prochains mois selon les analystes interrogés dans le cadre de la publication de l'indicateur UBS-CFA. Les experts ne s'attendent pas non plus à ce que la Banque nationale Suisse (BNS) abaisse ses taux en juin.

Le SMI a terminé en recul de 0,51% à 11'793,73 points, avec un plus bas à 11'783,62 points et un plus haut à 11'841,61 points. Le SLI a abandonné 0,69% à 1930,61 points et le SPI 0,64% à 15'742,31 points. Sur les 30 valeurs vedettes, les seuls gagnants du jour sont Swiss Re (+1,4%), Zurich Insurance (+0,5%), le bon Roche et Logitech (chacun +0,4%).

Swiss Re a profité de commentaires d'analytes positifs: la banque HSBC a relevé sa recommandation à "buy" et augmenté l'objectif de cours et Oddo BHF a lui augmenté l'objectif de cours et confirmé "outperform", estimant que la performance au 1er trimestre plaide en faveur d'une concrétisation de l'objectif de 3,6 milliards de dollars de bénéfice net caressé par la direction du réassureur pour l'ensemble de l'exercice.

La porteur Roche a cédé 0,2%. Les deux autres poids lourds Novartis (-0,7%) et Nestlé (-0,5%) n'ont pas échappé à la tendance, tout en faisant un peu mieux que l'indice.

Roche a obtenu de l'Agence américaine des médicaments (FDA) le statut d'examen prioritaire pour la commercialisation du traitement oral du cancer du sein inavolisib, en combinaison avec les chimiothérapies standard palbociclib et le fulvestrant.

SIG Group (-2,8%) a fini lanterne rouge, derrière Swatch et Lonza (chacun -2,6%).

Concurrent de l'horloger biennois, le genevois Richemont (-1,1%) a sous-performé.

L'assureur Swiss Life (-1,3%) a vu son résultat d'exploitation (Ebit) dans la prévoyance professionnelle (LPP) chuter de 33% à 93 millions de francs suisses en 2023. La direction souligne un environnement de marché difficile, toujours marqué par des taux d'intérêt bas et de faibles rendements des capitaux.

Sur le marché élargi, en l'absence de toute annonce d'entreprise, Klingelnberg (-5,7%), ainsi que Financière tradition et AMS Osram (chacun -5,2%) ont reculé le plus fortement. Highlight (+15,3%) et Curatis (+11,5%) ont, eux, affiché les meilleures performances du jour.

