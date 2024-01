Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la semaine sur une note légèrement négative. La séance a manqué d'impulsion en l'absence de Wall Street, fermé ce jour pour cause de jour férié. Après avoir inscrit un plus haut du jour dans le vert durant la première heure de transactions, le SMI a perdu son élan et il a oscillé sous l'équilibre durant l'après-midi, finissant près de son plus bas du jour.

"Ayant écarté pour l'instant les scénarios de baisse de taux les plus agressifs, les investisseurs attendent de nouveaux développements qui pourraient faire la lumière sur le calendrier probable et l'ampleur des futurs ajustements de taux de la Fed", a souligné Ricardo Evangelista d'ActivTrades dans un commentaire.

"Même si une majorité considère toujours une première réduction en mars comme le scénario de base, la trajectoire ultérieure reste incertaine, dans l'attente d'indices supplémentaires provenant de l'évolution du paysage économique", a-t-il ajouté, prévoyant que la publication des chiffres des ventes au détail aux États-Unis pour décembre "sera surveillée de près" mercredi.

Sur le front macroéconomiques l'Allemagne a connu en 2023 une chute du produit intérieur brut (PIB) de 0,3%, en raison de la crise que traverse son secteur industriel, plombé par les coûts élevés de l'énergie et la faible demande.

Le SMI a terminé en recul de 0,17% à 11'207,51 points, avec un plus bas à 11'202,35 et un plus haut à 11'264,72. Le SLI a abandonné 0,21% à 1769,06 points et le SPI 0,25% à 14'594,60 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 20 ont reculé et 10 avancé.

Sandoz et Swiss Life (chacun +1,1%)%) précèdent Swiss Re, Novartis et Lonza (tous +0,6%) en tête du petit peloton des gagnants.

Nestlé (-0,5%) et Roche (bon -0,7%, porteur -0,4%) ont pesé sur l'indice.

VAT Group (-1,7%) a terminé lanterne rouge, derrière Partners Group (-1,6%) et Straumann (-1,5%).

Les experts de la Banque royale du Canada ont revu leur recommandation de l'action VAT à "underperform", après "sector perform" et ont réduit l'objectif de cours. Le fabricant de soupapes à vide a fait état jeudi dernier d'entrées de commandes solides au quatrième trimestre 2023, a écrit l'analyste. Mais selon lui, la croissance est appelée à ralentir, essentiellement en raison de l'essoufflement de la demande chinoise.

Research Partners a lui augmenté l'objectif de cours et confirmé "conserver". Selon l'analyste, des économies d'échelle dans les chaînes d'approvisionnement mondiales devraient soutenir la rentabilité en 2024 et la montée en puissance de la production dans l'usine malaisienne devrait être utile.

Citigroup a abaissé l'objectif de cours de Partners Group à 1350 francs suisses, contre 1370 francs suisses. La recommandation est maintenue à "buy". La masse sous gestion 2023 et l'afflux de fonds frais ont légèrement déçu les attentes, selon l'analyste. Cela pourrait entraîner des réductions d'estimations.

L'actualité des entreprises s'est concentrée sur le marché élargi, où Basilea (-2,5%) va racheter à son voisin en difficulté Spexis (+13,6%) un programme de développement d'antibiotiques, pour un montant pouvant atteindre 2 millions de francs suisses.

DKSH (-1,1%) a annoncé l'acquisition du distributeur de produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux Medipharm au Brunei. L'opération, dont les contours financiers n'ont pas été dévoilés, s'inscrit dans le cadre de la stratégie du groupe zurichois visant à renforcer sa présence dans le secteur de la santé en Asie-Pacifique.

Santhera (-4,0%) lance la distribution du médicament Agamree contre la myopathie de Duchenne, en commençant comme prévu par le marché allemand.

Le conseil d'administration du fournisseur de solutions logicielles Softwareone (-8,4%) a de nouveau rejeté l'offre du fonds américain Bain Capital. La société nidwaldienne restera indépendante et cotée en Bourse.

L'actionnaire de référence de l'aciériste lucernois Swiss Steel (+11,7%), Martin Haefner, a fait savoir via les médias qu'il continuait de soutenir le groupe. Le gouvernement lucernois examine lui aussi comment il pourrait aider l'entreprise.

rp/ck