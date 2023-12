Zurich (awp) - La Bourse suisse a poursuivi jeudi sur la tendance négative de la veille et a conclu l'avant-dernière séance de l'année dans le rouge. Après un début encore positif, le SMI des valeurs vedettes a rapidement plongé sous l'équilibre et la barre symbolique des 11'100 points et terminé à son plus bas du jour.

Sur le front des devises, le franc s'est encore raffermi face à l'euro, signant un nouveau plus haut depuis la levée du taux plancher en janvier 2015. Vers 17h30, la monnaie communautaire ne valait plus que 92,92 centimes. Le dollar perdait lui aussi du terrain face au franc, à 83,89 centimes.

A New York, Wall Street gagnait du terrain en matinée. A deux séances seulement de la fin de l'année, le Dow Jones et le S&P 500 sont en hausse respectives de 13% et de 24% sur l'année.

Le Nasdaq, qui comprend les "Sept Magnifiques" - les mégacapitalisations de la technologie comme Microsoft, Apple et Nvidia - s'est envolé de 44%. 2023 pourrait être la meilleure année depuis 2003 pour l'indice à dominante technologique.

Les trois indices sont en outre en passe de terminer une neuvième semaine d'affilée en territoire positif.

"On a l'impression qu'il y a une force magnétique qui attire le S&P 500 vers un record, mais il n'y est pas encore. Il n'est pas impossible qu'on y parvienne aujourd'hui", a estimé Patrick O'Hare de Briefing.com.

Au niveau macroéconomique, les demandes hebdomadaires d'allocations chômage ont augmenté pour la deuxième semaine de suite aux Etats-Unis. Elles ont progressé de 12'000 à 218'000, plus que prévu mais sans signaler un impact majeur sur le taux de chômage.

"Le principal point à retenir du rapport est qu'il ne va pas bouleverser la perception du marché selon laquelle le marché du travail reste globalement en bonne forme", a noté Patrick O'Hare.

Au Japon, la production industrielle a reculé en novembre pour la première fois en trois mois, mais moins que prévu.

Le SMI a terminé en repli de 0,51% à 11'057,55 points, son plus bas du jour, après un plus haut à 11'129,24 dans les premiers échanges. Le SLI a cédé 0,56% à 1765,55 points et le SPI 0,47% à 14'477,36 points. Sur les 30 valeurs vedettes, Lonza (+0,2%), Alcon (+0,1%) et SGS (+0,01%) sont les seuls gagnants du jour.

UBS (-1,6%) a terminé lanterne rouge, derrière SIG Group (-1,3%) et Richemont (-1,2%).

Credit Suisse, désormais intégrée au numéro un bancaire helvétique, a écopé d'une amende de 3,9 millions de dollars singapouriens (2,5 millions de francs suisses) pour son incapacité à détecter et prévenir les comportements fautifs de certains employés. L'ex-numéro deux bancaire helvétique a reconnu les faits et indemnisé les clients lésés, précise l'autorité de la cité-Etat.

L'autre bancaire Julius Bär (-0,6%) n'a pas échappé à la tendance, ni l'autre valeur du luxe Swatch (-0,4%).

Dans le camp des poids lourds, Nestlé (-0,1%) et Novartis (-0,2%) ont mieux résisté que Roche (bon -0,5%, porteur -0,8%).

Sur le marché élargi, SHL Telemedicine (+1,5%) proposera les candidatures d'Ido Nouberger et Nir Rotenberg au conseil d'administration lors de l'assemblée générale convoquée pour le 8 février prochain.

rp/buc