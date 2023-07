Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé en rouge lundi, à l'entame d'une semaine qui sera chargée tant sur le plan des résultats d'entreprises que sur celui de la macro-économie, avec les décisions de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed), mercredi, et de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi. En Suisse, SGS et Julius Bär ont ouvert le bal des résultats avec bonheur.

A New York, Wall Street gagnait du terrain en matinée, après une ouverture en ordre dispersé.

"C'est une semaine extrêmement importante avec les réunions de banques centrales, dont la Fed et des résultats majeurs, notamment Microsoft et Meta", a souligné Quincy Krosby, de LPL Financial. Microsoft et Alphabet publieront leurs résultats mardi après Bourse et Meta, mercredi.

Pour Quincy Krosby, des publications en deçà de la "perfection" par ces géants technologiques pourraient provoquer une réaction brutale du marché, à l'instar de celle qui a suivi les résultats de Tesla et Netflix, la semaine dernière.

"Le marché est mûr pour une correction, qui pourrait être déclenchée par une déception venue de Microsoft ou Meta, voire de la Fed", expliqué cet expert. Ce n'est pas tant la décision de politique monétaire de la Fed qui va peser, avec une hausse attendue d'un quart de point de pourcentage, que la communication de l'institution et les commentaires de son président Jerome Powell.

Le SMI a terminé en repli de 0,27% à 11'177,68 points, avec un plus bas à 11'164,30 et un plus haut à 11'238,62. Le SLI a cédé 0,03% à 1761,61 points et le SPI 0,16% à 14'740,85 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 17 ont reculé, 12 avancé et Temenos a fini inchangée.

Côté vert, Julius Bär (+8,4%) a terminé sur la première marche du podium, suivie par SGS (+5,1%) et AMS Osram (2,9%).

Le gestionnaire de fortune zurichois a vu son bénéfice net IFRS attribuable aux actionnaires bondir de 18% sur un an à 531,4 millions de francs suisses. A 7,1 milliards, les afflux nets de fonds ont dépassé les attentes. La banque entend continuer à se concentrer sur une croissance organique, en particulier via l'embauche de nouveaux conseillers à la clientèle, non seulement pour le reste de l'année, mais aussi au-delà, a relevé son directeur général, Phillip Rickenbacher, devant la presse.

Le groupe genevois d'inspection et certification a bouclé les six premiers mois de 2023 sur des revenus en hausse, alors que le bénéfice net a été grevé par des effets de changes négatifs. Forte de sa performance, l'entreprise a relevé son objectif de croissance pour l'ensemble de l'année.

Après avoir soutenu l'indice en matinée, les poids lourds sont rentrés dans le rang: Nestlé a cédé 0,3%, Roche 0,4% et Novartis 0,5%.

Roche a noué une collaboration avec le spécialiste des acides ribonucléiques (ARN) Alnylam, portant sur le développement et la commercialisation du zilébésiran contre l'hypertension chez des patients présentant un risque cardiovasculaire élevé.

Sandoz, filiale en voie d'autonomisation de Novartis, a reçu un avis positif des autorités européennes pour son biosimilaire natalizumab destiné au traitement de la sclérose en plaques. L'indication couvre les patients adultes souffrant d'une forme récidivante de la maladie.

Le bon Schindler (-2,5%) a fini lanterne rouge, derrière le bon Lindt (-1,4%) et Lonza (-1,1%).

Sur le marché élargi, Softwareone (-2,2%) a rejeté l'offre révisée de la société de capital-investissement Bain Capital.

Meyer Burger (-8,0%) va construire une usine de fabrication de cellules solaires à Colorado Springs aux Etats-Unis. La direction table sur une perte brute d'exploitation (Ebitda) de 42 millions de francs suisses au premier semestre.

Medmix (+1,7%) a annoncé la vente de son usine polonaise de Wroclaw, sans autre précision.

Dätwyler (+2,3%) a vu sa rentabilité chuter au premier semestre, pénalisée notamment par la fin des lucratives activités avec les vaccins anti-Covid.

Le gestionnaire de fonds britannique Liontrust a prolongé le délai pour l'acceptation de son offre de rachat de GAM (+3,7%) au 28 juillet.

Belimo (+4,0%) a enregistré sur les six premiers mois de l'année une croissance des ventes de 7,7% - ou de 12,4% hors effets de changes - à 448,4 millions de francs suisses.

rp/ck