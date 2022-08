Bourse Zurich: en terrain positif dans les premiers échanges

Zurich (awp) - La Bourse suisse a débuté la séance de mercredi sur une note positive, rebondissant après une clôture dans le rouge mardi. Les inquiétudes restent fortes, en particulier au sujet de l'énergie, alors que Gazprom a fermé les robinets de Nord Stream en direction de l'Europe.

La Bourse de New York a, elle, bouclé une troisième séance de baisse consécutive. "Bien que les futures US sont à nouveau dans le positif ce matin, on a vu mardi que les vents pouvaient changer rapidement de direction et que la volatilité s'accroît", a estimé Ipek Ozkardeskaya, analyste chez Swissquote.

En France, la croissance s'est bien établie à 0,5% au deuxième trimestre. La hausse des prix à la consommation a ralenti au mois d'août, à 5,8% sur un an contre 6,1% en juillet. En Suisse, l'office fédéral de la statistique dévoilera jeudi les chiffres de l'inflation pour le mois dernier.

A 09h10, le Swiss Market Index (SMI) prenait 0,23% à 10'910,33 points, le Swiss Leader Index (SLI) gagnait 0,36% à 1668,70 points et l'indice du marché élargi Swiss Performance Index (SPI) avançait de 0,27% à 14'067,00 points. Sur les 30 principales cotations, seules Novartis (-0,3%) et Swiss Life (-0,2%) étaient dans le rouge.

Le podium était composé d'AMS-Osram (+2,2%), Temenos (+1,9%) et Partners Group (+1,5%). Ce dernier a été chahuté en Bourse mardi après un bénéfice net en repli sur six mois.

Accelleron, l'actuelle unité turbocompresseurs d'ABB (+0,2%), prévoit toujours d'entrer en Bourse début octobre. Une politique de versement de 50 à 70% du bénéfice net comptable sous forme de dividende est promise aux investisseurs.

Les poids lourds Nestlé et Roche grappillaient respectivement 0,2% et 0,1%.

Sur le marché élargi, Clariant (+1,0%) a annoncé la vente de ses activités dans les composés d'ammonium quaternaire (quats) pour 113 millions de dollars.

Komax (+0,8%), désormais fusionné avec Schleuniger cédé par Metall Zug (+0,3%), vise des recettes de 560 à 580 millions et une marge opérationnelle (Ebit) d'environ 11% pour l'exercice en cours.

Stadler (+0,1%) a annoncé l'arrivée d'un nouveau patron en même temps que la nouvelle année. Le bénéfice net semestriel a été réduit à peau de chagrin et les objectifs de rentabilité rabotés.

Vaudoise (-0,5%) a vu son bénéfice et son chiffre d'affaires progresser au premier semestre de l'exercice 2022.

Dormakaba (-1,8%) confirme avoir vu sa rentabilité restreinte par de frais liés à l'externalisation de son ancienne filiale Mesker.

