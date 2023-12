Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la semaine sur une note positive. Après avoir oscillé entre le rouge et le vert jusqu'en début d'après-midi, le SMI s'est définitivement installé au-dessus de l'équilibre, et a même repassé puis terminé au-dessus de la barre des 11'100 points. La semaine sera rythmée par la macroéconomie et les décisions de plusieurs banques centrales, Réserve fédérale américaine (Fed), Banque nationale suisse (BNS), Banque centrale européenne (BCE) et Banque d'Angleterre (BoE) en tête.

A New York, Wall Street hésitait sur la direction à prendre en matinée, prise dans un mouvement de consolidation après avoir atteint des sommets vendredi, à l'orée d'une semaine riche en événements macroéconomiques.

"Le marché a tellement progressé qu'il a besoin de consolider", a commenté Quincy Krosby, analyste de LPL Financial. "Les valorisations sont élevées. Cela serait bénéfique au marché de faire une pause avant de prendre un nouvel élan de fin d'année."

Le SMI a terminé en hausse de 0,53% à 11'130,36 points, avec un plus haut à 11'138,16 et un plus bas à 11'048,01 points. Le SLI a gagné 0,55% à 1757,53 points et le SPI 0,41% à 14'528,06 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 20 ont progressé et 10 reculé.

Le podium du jour se compose d'ABB (+2,8%), Kühne+Nagel (+2,2%) et Richemont (+1,5%).

L'action du géant électrotechnique zurichois a profité d'un relèvement de recommandation à "buy" de "neutral" par Citigroup. L'analyste a pris en compte le récent relèvement des objectifs de croissance organique du groupe, signe selon lui de la confiance de la direction dans sa capacité à gagner des parts de marché dans l'électrification et l'automatisation.

La porteur Swatch (+1,2%) a dû se contenter de la médaille en chocolat.

Dans le camp des poids lourds, Novartis (+1,0%) a soutenu l'indice après la présentation de résultats d'étude positifs pour deux médicaments, l'un pour traiter une maladie des reins et l'autre une maladie rare du sang potentiellement mortelle.

Roche (porteur -0,2%, bon +0,4%) a publié des données probantes de sa filiale américaine Genentech avec ses médicaments Columvi et Lunsumio destinés au traitement du lymphome.

Le gestionnaire d'actifs Partners Group (+0,6%) a acquis, pour le compte de ses clients, Velvet Care, un fabricant polonais de produits d'hygiène aux mains du fonds de capital-investissement Abris Capital Partners. Les détails financiers n'ont pas été révélés.

Lonza (-1,3% à 325 francs suisses) a terminé lanterne rouge, derrière Julius Bär (-0,9%) et le bon Schindler et Nestlé (chacun -0,4%)

Le fournisseur de l'industrie pharmaceutique a vu sa recommandation dégradée de deux crans par la Banque Royale du Canada (RBC), qui recommande désormais de se défaire de la nominative (underperform), alors que l'objectif de cours a été sabré à 270 francs suisses, contre 705 francs suisses précédemment.

Bernstein a réduit l'objectif de cours de l'action du géant veveysan et confirmé "market perform". Les analystes pensent que 2023 et 2024 seront des années de transition pour le secteur des biens de consommation et invitent à la prudence pour Nestlé, qui n'est pas immunisé contre la pression sur les marges.

Sur le marché élargi, le grossiste et distributeur de matériel informatique Also (-0,8%) a finalisé le rachat du spécialiste norvégien des infrastructures informatiques et de la cybersécurité Commaxx après l'approbation des autorités au Danemark, en Suède et en Norvège.

Basilea (+4,0%) a décroché une nouvelle homologation de l'Agence américaine du médicament (FDA) pour son antifongique Cresemba.

Cosmo Pharmaceuticals (+11,6%) a signé un accord pour étendre son partenariat "axé sur l'intelligence artificielle" dans l'endoscopie avec le spécialiste américain des technologies médicales Medtronic.

Le spécialiste zurichois des produits de luxe Lalique (-2,4%) a désigné Nina Müller en tant que directrice générale à compter du 1er février prochain. L'ex-dirigeante du grand magasin Jelmoli succédera à l'actuel patron et administrateur-délégué Roger von der Weid, en poste depuis 2006 et qui assumera le rôle de vice-président exécutif de l'entreprise.

Le fabricant de matériel ferroviaire Stadler (+0,9%) a décroché un contrat de 38 millions d'euros pour la livraison de six rames de tram "Tina" à la ville allemande de Gera, en Thuringe.

rp/buc