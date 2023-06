Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note positive mardi. La séance a été marquée par une longue panne due à un problème de logiciel entre 11 et 14 heures. Le SMI a connu un passage à vide à la reprise du négoce, avant de repasser dans le vert et au-dessus de la barre des 11'300 points après la publication de l'inflation américaine. Les marchés étaient dans l'attente de l'issue de la réunion de deux jours de la Réserve fédérale américaine (Fed), mercredi.

A New York, Wall Street évoluait dans le vert en matinée, après de nouvelles données sur l'inflation qui montrent, à la veille d'une réunion monétaire de la banque centrale américaine (Fed), que la hausse des prix a ralenti le mois dernier aux États-Unis.

L'indice CPI des prix à la consommation a fortement ralenti en mai à 4% sur un an contre 4,9% en avril, au plus bas désormais depuis plus de deux ans. C'est conforme aux attentes des analystes, et il s'agit du plus bas niveau depuis mars 2021. L'inflation est désormais deux fois moins élevée qu'en juillet 2022, lorsqu'elle était au plus haut, à 9,1% sur un an, du jamais vu depuis plus de 40 ans.

Sur un mois seulement, la hausse des prix à la consommation est de 0,1% contre 0,4% en avril, mieux que prévu, surtout grâce à une baisse des prix de l'énergie. Ombre au tableau toutefois, l'inflation sous-jacente (hors prix alimentaires et énergétiques) est restée élevée à +5,3% sur un an et +0,4% sur le mois.

La publication de ces chiffres survient la veille de la décision de la Fed concernant les taux au jour le jour, qu'elle n'a cessé de relever depuis plus d'un an pour juguler l'inflation. La Fed devrait les laisser inchangés cette fois-ci, calculent les marchés.

Le SMI a fini en hausse de 0,23% à 11'327,27 points, avec un plus haut à 11'348,15 et un plus bas à 11'275,51. Le SLI a gagné 0,47% à 1776,91 points et le SPI 0,20% à 14'949,20 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 23 ont progressé et 7 reculé.

Temenos (-1,2%) a fini lanterne rouge, derrière Novartis (-0,9%) et Nestlé (-0,5%).

Novartis n'a pas profité d'un relèvement d'objectif de cours et confirmation de recommandation "buy" par Stifel au lendemain de l'annonce du rachat de l'américain Chinook. L'analyste Eric Le Berrigaud considère cette transaction comme "hautement synergique avec le reste du portefeuille de Novartis en néphrologie, en commençant par l'IgAN comme première et principale possibilité d'installer un continuum de traitement de cette maladie chronique".

Le troisième poids lourd, Roche (+0,1%) a lui gagné un peu de terrain. Le bâlois a obtenu une préqualification de son test de dépistage des papillomavirus humains (HPV) auprès de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Cela ouvre la voie à un meilleur accès à cet outil pour les pays à revenu faible ou intermédiaire.

Kühne+Nagel (+4,9%), qui remplaçait la défunte Credit Suisse au SMI, a terminé sur la plus haute marche du podium, suivi par VAT (+3,8%) et Partners Group (+2,6%).

Le bon Lindt (+0,3%) retrouvait lui le SLI à la place de l'action du logisticien de Schindellegi

Morgan Stanley a entamé la couverture de VAT à "overweight" et objectif 440 francs suisses. Le groupe joue un rôle clé au sein des chaînes d'approvisionnement de l'industrie des semi-conducteurs. Avec un quasi-monopole sur le marché des composants de vide de haute qualité, l'entreprise compte parmi ses clients les plus grands fabricants mondiaux.

Désormais unique bancaire au SMI, UBS (+0,%) a terminé dans le gros du groupe des gagnants.

Sur le marché élargi, le gestionnaire de fonds londonien Liontrust a publié le prospectus détaillant son offre publique d'échange visant à acquérir son homologue zurichois en difficultés GAM (+0,2%). Liontrust Asset Management propose 0,0589 action ordinaire Liontrust d'une valeur nominale de 0,01 livre pour chaque nominative de sa cible de rachat. L'offre court du 28 juin au 25 juillet et cible les 159,2 millions de titres GAM en circulation.

One Swiss Bank (+6,2%) prévoit une "hausse significative" de son résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda) et de son bénéfice net au premier semestre 2023 en rythme annuel.

Doc Morris (+24,1%) a bondi après que le ministre allemand de la Santé Karl Lauterbach a déclaré que l'ordonnance médicale électronique devrait "enfin être utilisable au quotidien" en Allemagne à partir du 1er juillet 2023.

