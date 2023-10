Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note positive vendredi. Après avoir évolué en dents de scie dans le vert avec une tendance haussière qui avait amené le SMI largement au-dessus des 10'800 points, l'emploi américain publié à 14h30 a fait chuter l'indice dans le rouge, inscrivant un plus bas à partir duquel il s'est redressé et est remonté nettement au-dessus de l'équilibre et des 10'800 points.

A New York, Wall Street évoluait légèrement dans le vert en matinée après une ouverture négative.

Les créations d'emplois ont rebondi de façon inattendue en septembre aux Etats-Unis, avec 336'000 postes créés, deux fois plus qu'attendu par les économistes. "Un véritable choc" pour John Plassard, spécialiste en investissement de Mirabaud.

"Ce sont les chiffres les plus élevés depuis huit mois et les chiffres d'août ont aussi été nettement revus à la hausse", a-t-il relevé. Le nombre de créations d'emplois en août a atteint 227'000, contre 187'000 précédemment annoncé.

Le taux de chômage est resté stable, à 3,8%, et la croissance des salaires a légèrement décéléré.

Pour John Plassard, cela "indique que le marché de l'emploi se détend progressivement, mais reste résistant malgré la campagne de resserrement de la Réserve fédérale" américaine.

En Suisse, le marché du travail résiste, malgré une croissance économique au ralenti. Le taux de chômage s'est maintenu à 2,0% en septembre, un niveau attendu pour l'ensemble de l'année par le Seco.

Le SMI a terminé en hausse de 0,50% à 10'837,59 points, avec un plus haut à 10'854,05 et un plus bas à 10'731,56. Le SLI a gagné 0,72% à 1697,62 points et le SPI 0,31% à 14'162,69 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 22 ont progressé, 7 reculé et VAT a fini stable.

Le podium du jour se compose de Julius Bär (+2,9%), Partners Group (+2,3%) et Swiss Life et Lonza (chacun +2,2%).

Un temps dans le trio de tête, l'action du réassureur Swiss Re (+2,0%) a profité d'un relèvement d'objectif par Barclays, qui a confirmé "equal weight". L'analyste table sur un troisième trimestre solide avec des sinistres liés aux catastrophes naturelles inférieurs au budget dans l'assurance dommages et accidents. Il prédit aussi une performance stable dans tous les autres segments commerciaux.

Exane BNP Paribas a relevé la recommandation d'UBS (+1,8% à 22,30 francs suisses) à "outperform" de "neutral" et augmenté l'objectif de cours à 28 francs suisses de 24 francs suisses. Le rachat encadré de Credit Suisse avait fait naître de nombreuses incertitudes, rappelle l'analyste qui considère toutefois que l'avènement du nouveau géant bancaire helvétique semble désormais se dérouler sous de bons auspices. Si le cours actuel encore une appréhension des investisseurs face aux incertitudes, l'expert préfère se concentrer sur le potentiel haussier du titre.

Julius Bär a abaissé l'objectif de cours de Novartis (+1,3%) et confirmé "hold" et a démarré la couverture de Sandoz (-0,2%) avec objectif à 34 francs suisses et recommandation (buy". Sans Sandoz, Novartis a désormais un profil de croissance et de marge plus élevé, selon l'analyste qui rappelle que la société fraîchement émancipée figure dans le trio de tête mondial des producteurs de médicaments génériques et se concentre sur le segment plus rentable et moins saturé des biosimilaires.

Juste derrière la lanterne rouge Lindt (bon -3,8%) Nestlé (-2,5%) a pesé sur l'indice alors que le troisième poids lourd Roche (bon +0,6%, porteur +0,9%) l'a soutenu.

Selon des courtiers, les valeurs de l'industrie alimentaire ont été sous pression en Europe et aux Etats-Unis après qu'un représentant du géant Walmart a expliqué que les personnes qui prennent des médicaments pour diminuer l'appétit ou perdre du poids achètent moins de produits alimentaires. De plus, une grande banque US aurait vendu des paquets d'actions du secteur. Sur le marché élargi, Barry Callebaut (-1,1%) a également souffert.

Le géant horloger Swatch Group (-0,1%) a acquis un immeuble au centre de Londres pour 90 millions de francs suisses. Le bien qualifié par le groupe biennois de "prestigieux" est situé à New Bond Street, l'une des rues les plus luxueuses de la capitale anglaise, située à quelques encablures de Piccadilly Circus.

Sur le marché élargi, Implenia (+2,7%) a décroché deux contrats en Allemagne pour 100 millions d'euros.

Spexis (+38,1%), en délicatesse avec ses liquidités, tiendra lundi prochain un point de situation promis fin septembre sur l'état de ses finances et ses projets.

rp/rq