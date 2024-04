Zurich (awp) - La Bourse suisse est repartie de l'avant lundi, après le coup de mou de vendredi. Le SMI a encore connu une petite alerte en tout début de séance, avant de s'installer définitivement dans le vert et d'évoluer au-dessus des 11'500 points durant le reste de la journée, terminant un peu sous son plus haut du jour. Les investisseurs restaient relativement prudents avant les données de l'inflation mercredi aux Etats-Unis et des décisions de la Banque centrale européenne, jeudi.

A New York, Wall Street progressait légèrement en matinée, confiante dans la trajectoire de l'économie américaine et accueillant avec flegme une nouvelle remontée des taux obligataires.

En Suisse, le marché du travail cale, le taux de chômage a stagné à 2,4% en mars.

L'hôtellerie suisse a enregistré en février 3,4 millions de nuitées, soit une hausse de 3,8% sur un an, grâce à la présence renforcée des touristes étrangers. A l'inverse, les Suisses ont été moins nombreux à séjourner dans les établissements du pays, en dépit des vacances solaires.

En Allemagne, les exportations ont reculé de 2% sur un mois en février, bien plus que prévu, montrant une nouvelle fois la fragilité de la première économie européenne.

Le SMI a terminé en hausse de 0,45% à 11'547,14 points, avec un plus haut à 11'561,38 et un plus bas à 11'487,41 en phase d'ouverture. Le SLI a gagné 0,50% à 1897,61 points et le SPI 0,46% à 15'224,39 points. Sur les 30 valeurs vedettes, cinq seulement ont reculé.

Lonza (+2,1%) a terminé sur la plus haute marche du podium, devant Sonova (+1,9%) et Swiss Life et Julius Bär (chacun +1,4%).

Les poids lourds Novartis (+0,3%), Nestlé (+0,4%) et Roche (bon +0,1% à 219,80 francs suisses, porteur +0,5%) ont gagné du terrain.

Novartis a profité de nouvelles données d'utilisation sur un médicament. Un traitement préventif avec l'anticholestérol Leqvio peut en effet apporter d'importants avantages. En combinaison avec une thérapie aux statines, le "mauvais" cholestérol LDL-C peut être significativement abaissé.

Le bon de jouissance Roche glisse lentement mais sûrement vers la barre des 200 francs suisses, notent des observateurs. Le titre du géant pharmaceutique n'a pas connu telle situation depuis 2018. Les annonces de succès de recherche n'aident pas pour autant, estiment des intervenants. Même le rendement du dividende, en soi très attractif, ne peut pas inciter les investisseurs à entrer sur le marché. A l'approche de la publication des chiffres d'affaires au premier trimestre, les commentaires des experts sont plutôt réservés, le portefeuille de produits n'offrant aucun véritable moteur de cours pour le moment.

UBS (+0,1%) et son partenaire nippon Sumitomo Mitsui vont rééquilibrer leurs investissements dans leur co-entreprise de gestion de fortune au pays du Soleil levant, UBS Sumitrust Wealth Management, a annoncé la banque aux trois clés en préambule à l'intégration des activités locales de gestion de fortune de Credit Suisse. UBS doit ainsi conserver une courte majorité de 51%, quand Sumitomo Mitsui disposera toujours des 49% restants.

Le logisticien Kühne+Nagel (+0,3%) a décidé de rationnaliser sa structure organisationnelle, ses organisations nationales étant désormais directement rattachées à la direction générale.

SGS et SIG Group (chacun -1,0%) se partagent la lanterne rouge, derrière Swisscom (-0,9%), le bon Lindt (-0,8%) et Sandoz (-0,6%).

Sur le marché élargi, le spécialiste des dispositifs de fixation Bossard (-1,8%) a enregistré une forte baisse du chiffre d'affaires au premier trimestre, avec un repli d'activité particulièrement marqué aux Amériques. Le groupe zougois maintient pour l'heure ses objectifs financiers à moyenne échéance.

Après avoir engrangé un chiffre d'affaires record de plus de 1 milliard de francs suisses en 2023, la direction de l'équipementier zurichois du bâtiment Burkhalter (+0,3%) envisage l'avenir avec confiance. Le directeur général Zeno Böhm a affirmé "voir beaucoup d'opportunités de rachats à l'horizon".

Swiss Steel (+4,5%) a publié le prospectus relatif à l'offre de souscription pour son augmentation de capital, a indiqué le sidérurgiste lucernois. Les droits de souscription, distribués à raison d'un par action détenue, pourront être exercés dès ce jeudi 11 avril.

Inficon (+0,6% ou 8,0 francs suisses) et PSP (-3,0% ou 3,60 francs suisses) étaient traités hors-dividende de respectivement 20 et 3,85 francs suisses.

rp/ib