Bourse Zurich: en verve, malgré l'économie aux Etats-Unis

Zurich (awp) - La Bourse suisse s'acheminait lundi vers une ouverture positive, pour clore une semaine en dents de scie. Les indices outre-Atlantique avait fini en hausse, malgré une nouvelle contraction de la première économie mondiale au deuxième trimestre.

John Plassard, de Mirabaud Banque, évoque dans un commentaire matinal le fameux adage de 'what is bad is good' après la publication d'une croissance américaine négative au 2ème trimestre

"Les courtiers partent du principe que le ralentissement forcera la Fed à interrompre ou ralentir son processus de relèvement des taux plus vite qu'escompté", abonde Thomas Westwater, analyste chez IG.

Sur le front conjoncturel, le Japon a enregistré un vif rebond de sa production industrielle en juin. La France et l'Espagne ont vu leur croissance prendre l'ascenseur au deuxième trimestre, tout comme leur inflation en juillet.

La saison des résultats intermédiaires bat toujours son plein, avec notamment Swiss Re ce vendredi.

A 09h17, le SMI s'appréciait de 0,40% à 11'174,31 points, malgré le repli de ses deux poids lourds pharmaceutiques. Le SLI montait de 0,63% à 1723,62 points et le SPI de 0,42% à 14'455,20 points.

Outre le bon Roche (-1,2%) et Novartis (-0,3%), seuls Ams-Osram (-5,1%) et Swiss Re (-0,2%) pointaient dans le rouge parmi les trente principale valorisations. Le réassureur a pourtant retrouvé les chiffre noirs sur les six premiers mois de l'année, effaçant la perte accusée au terme du premier partiel.

Le producteur de semi-conducteurs autrichien Ams-Osram par contre a dévoilé une lourde et inattendue perte au deuxième trimestre.

Les deux bancaires UBS (+2,2%) et Credit Suisse (+1,8%) tentaient une échappée, talonnées par Givaudan (+1,7%).

Sur le marché élargi, le conglomérat industriel Sulzer (+1,0%) faisait fi de sa perte semestrielle, largement attribuée à ses déboires en Pologne et en Russie.

