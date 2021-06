Bourse Zurich: encore des sommets historiques pour le SMI

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé en ordre dispersé jeudi. Son indice phare SMI a encore inscrit de nouveaux sommets historiques en séance et en clôture et a franchi pour la première fois la barre symbolique des 11'800 points.

Il a oscillé autour de l'équilibre dans une fourchette d'une soixantaine de points avec de brèves réactions, à la publication des décisions de la Banque centrale européenne (BCE), puis de l'inflation américaine en mai, avant de décoller à l'ouverture de Wall Street.

A New York, les principaux indices gagnaient du terrain en matinée.

La hausse des prix à la consommation en mai aux Etats-Unis a accéléré à 5% sur un an, au plus haut depuis 13 ans, selon l'indice CPI. Sur le mois, elle s'est établie à +0,6%, un peu plus que les prévisions de +0,4% des analystes mais moins que le mois précédent (+0,8%).

Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage ont continué de reculer, avec 376'000 nouvelles inscriptions, mais moins que ne l'espéraient les analystes, suggérant qu'un retour à la normale du marché du travail n'est pas imminent.

La Banque centrale européenne (BCE) s'est de son côté montrée imperméable jeudi aux questions sur la réduction progressive de ses soutiens monétaires, qu'elle a décidé de prolonger afin d'accompagner le redémarrage de l'économie.

Dans la foulée, l'établissement francfortois a relevé ses prévisions de hausse des prix à la consommation à 1,9% cette année et 1,5% l'année prochaine, tout en répétant qu'elle ne croyait pas à un dérapage durable des prix, de quoi rassurer les marchés.

Le SMI a fini en hausse de 0,19% à 11'810,80 (plus haut historique en clôture) avec un plus haut du jour à 11'834,69 (plus haut historique en séance) et après un plus bas à 11'772,91 points. Le SLI a cédé 0,09% à 1911,612 points et le SPI 0,01% à 15'151,84 points. Sur les 30 valeurs vedettes, neuf ont progressé et 21 reculé.

Novartis (+1,6%) a signé la meilleure performance du jour, devant Givaudan (+1,5%) et Holcim (+1,4%).

Deutsche Bank et Stifel ont relevé l'objectif de cours du cimentier et confirmé "buy". L'analyste de la Deutsche Bank estime que même si les actions de la plupart des groupes de matériaux de construction ont témoigné de très bonnes performances depuis le début de l'année, le titre recèle encore un potentiel de hausse. Celui de Stifel a relevé ses estimations pour prendre en compte les tendances récentes dans la construction mondiale.

Novartis a décroché une extension d'indication pour son médicament pour le coeur en Chine Entresto (sacubitril/valsartan). Le traitement pourra désormais être prescrit contre l'hypertension essentielle, qui affecte selon les données disponibles 245 millions de personnes dans l'Empire du Milieu.

Roche (+0,2%) a aussi gagné du terrain, alors que Nestlé (-0,2%) en a perdu.

Moderna a déposé une demande d'autorisation de son vaccin contre le Covid-19 pour les adolescents de 12 à 17 ans aux Etats-Unis. Lonza (+1,3%) se charge de la fabrication du produit. Actuellement, ce vaccin n'est autorisé qu'à partir de 18 ans aux Etats-Unis.

Également recherché, Swisscom (+0,9%) a profité d'un relèvement d'objectif de cours par JPMorgan, qui a confirmé "neutral". L'analyste a intégré l'impact de l'accord sur la fibre optique avec Salt dans son évaluation de l'opérateur ainsi qu'un premier partiel meilleur que prévu.

Dans le camp des perdants, Logitech (-4,2%) ferme la marche, derrière les valeurs du luxe Swatch (-1,8%) et Richemont (-1,4%).

Credit Suisse (-0,7%), Julius Bär (-0,6%) et UBS (-0,4%) ont perdu plus ou moins de terrain. Le patron de Julius Bär, Philipp Rickenbacher, a été nommé à la présidence de l'Association de banques suisses de gestion (ABG). Il prend la succession de Marcel Rohner, nommé à la tête de l'Association suisse des banquiers (ASB).

Vontobel a par ailleurs relevé l'objectif de cours des trois bancaires, avec recommandations "hold" pour Credit Suisse, "buy" pour UBS et "hold" pour Julius Bär.

Sur le marché élargi, Dufry (+0,6%) a décroché une concession d'une durée de dix ans à l'aéroport international de Martinique Aimé Césaire. Aucun détail financier n'a été dévoilé. La nouvelle boutique en construction devrait ouvrir ses portes en décembre 2022.

Valora (+0,2%) a conclu un partenariat de franchise aux Pays-Bas avec HMSHost International. Cela permettra au groupe de Muttenz de disposer de 45 boutiques de boulangerie rapide BackWerk dans le pays.

La Bourse suisse a ouvert une enquête à l'encontre de Relief Therapeutics (-1,8%). Les investigations portent sur une possible violation des règles de publicité ad hoc liée à la divulgation d'informations en mesure d'influencer l'évolution du cours du titre.

