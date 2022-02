Bourse Zurich: entame de semaine positive, le SMI juste sous les 12'200 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la semaine sur une note positive. En ouverture, le SMI a plongé dans le rouge, avant de se reprendre et de se mettre à osciller autour de l'équilibre. Dans l'après-midi, il s'est installé plus nettement dans le vert et a encore gagné en élan dans la dernière partie de la séance, finissant de peu sous les 12'200 points.

A New York, Wall Street hésitait sur la direction à prendre à l'orée de la semaine.

Face à la vigueur des données de vendredi sur le marché de l'emploi en janvier, les investisseurs craignent désormais une attitude plus agressive de la Réserve fédérale américaine (Fed) face à l'inflation. Pour Karl Haeling, de LBBW, cité par l'AFP, "à partir de maintenant cinq hausses de taux sont totalement prises en compte dans les prix du marché".

En Suisse, le taux de chômage en Suisse est resté quasi-stable à 2,6% en janvier par rapport au mois précédent. Le nombre de places vacantes annoncées a par ailleurs augmenté. En comparaison annuelle, le nombre de chômeurs a diminué de 47'485 personnes (-28%), a précisé le Seco. Début 2021, cet indicateur était encore très affecté par la pandémie de coronavirus et le taux de chômage avait connu un pic à 3,7% en janvier, un plus haut depuis 2010.

Le SMI a fini sur un gain de 0,44% à 12'193,81 points, avec un plus haut à 12'214,34 et un plus bas à 12'110,40. Le SLI a pris 0,54% à 1948,65 points et le SPI 0,32% à 15'421,07 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 21 ont progressé et 9 reculé.

Le podium du jour se compose d'ABB (+2,3%), Adecco (+2,0%) et Julius Bär (+1,9%)

Le géant zurichois de l'électrotechnique a annoncé une commande de près de 74 millions de francs suisses de Stadler Rail (-1,5%) pour équiper des trains en Espagne avec des systèmes de propulsion et de batteries lithium-ion.

Derrière Julius Bär, Credit Suisse (+1,8%) et UBS (+1,7%) ont aussi eu le vent en poupe.

Le procès de Credit suisse et de quatre coaccusés s'est ouvert lundi devant le Tribunal pénal fédéral. Le Parquet leur reproche d'avoir blanchi des dizaines de millions de francs suisses pour une organisation criminelle bulgare. La défense a plaidé d'emblée la prescription.

Dans le camp des poids lourds, Novartis (+0,7%) a légèrement surperformé. Nestlé et Roche (chacun -0,1%) ont cédé un peu de terrain.

Julius Bär a réduit l'objectif de cours du bon de jouissance Roche et confirmé "buy". La normalisation attendue sur le front de la pandémie de Covid-19 implique aussi une contraction des recettes liées à cette franchise, a notamment commenté l'analyste, qui n'a toutefois pas modifié les fondements de sa modélisation.

Straumann (-1,8%) a fini lanterne rouge derrière Givaudan et Swatch (chacun -1,0%).

Julius Bär a abaissé l'objectif de cours de Givaudan tout en confirmant "buy". Le numéro un mondial des arômes et parfums a généré une solide croissance organique l'année dernière, mais a déçu les attentes en termes de rentabilité, a constaté l'analyste. Cette année, les prix de matières premières seront au centre de l'attention.

La Banque royale du Canada (RBC) a relevé l'objectif de cours de la porteur Swatch et maintenu "underperform". L'analyste estime que la probable érosion de la demande dans les segments entrée et milieu de gamme, les incertitudes autour du marché chinois ou encore des attentes relevées en matière de rentabilité pour l'année en cours et la suivante risquent de brider le potentiel des titres de l'horloger biennois.

Richemont (-0,1%) a mieux résisté que son concurrent.

Sur le marché élargi, Klingelnberg (+9,3%) a profité d'un relèvement d'objectif de cours par Credit Suisse, qui recommande le titre à "outperform". L'analyste anticipe un net rebondissement de la demande à terme, alimenté par les industries automobile et éolienne. Le groupe a par ailleurs sérieusement remanié sa structure de coûts.

Jefferies a relevé la recommandation de Clariant (+2,3%) à "buy" et augmenté l'objectif de cours. L'analyste a rehaussé ses prévisions pour le chimiste de spécialités de 4% en moyenne par an. Il estime également que l'évolution des bénéfices de Clariant devrait être supérieure à celle du secteur dans son ensemble.

Côtés perdants, Flughafen Zürich (-1,5%) a été rétrogradé à "underweight" par Morgan Stanley, qui a aussi raboté un peu l'objectif de cours. Le titre s'est remarquablement comporté tout au long de la crise sanitaire, mais son potentiel de rétablissement en cas de normalisation s'en trouve plafonné, a relevé l'analyste. L'ouverture de l'aéroport en construction de Noida à New Dehli pourrait constituer le prochain tremplin pour l'action, mais l'évènement n'est pas agendé avant 2025.

