Bourse Zurich: espoir de rebond après une année 2022 à oublier

Zurich (awp) - Les investisseurs semblaient vouloir se ressaisir mardi pour la première séance boursière de 2023, après une année 2022 à oublier en matière de performance. En l'absence de nouvelle d'entreprise notable, les intervenants n'auront que quelques données macroéconomiques à mastiquer.

"L'année 2022 fut compliquée", a résumé John Plassard de Mirabaud Banque dans un commentaire. L'analyste a rappelé qu'"au niveau du marché des actions, mais aussi de celui des obligations, (...) il n'y avait (presque) aucun endroit où se cacher".

Sur l'ensemble de 2022, l'indice vedette SMI de la Bourse suisse a perdu 16,7%. A New York, le Dow Jones a fini en repli de 8,78% sur l'année, le Nasdaq a chuté de 33,10% et le S&P 500 de 19,10%.

D'un point de vue statistique, les risques d'une nouvelle année boursière négative sont limités, selon M. Plassard. "La dernière fois que le marché boursier a connu une série de mauvaises années, c'était pendant le marché baissier de 2000-2002, la baisse étant même plus importante que l'année précédente", a-t-il rappelé.

Quelques rares données macro-économiques étaient à l'agenda avec les indices PMI de décembre aux Etats-Unis et l'inflation le même mois en Allemagne. En Chine, l'activité manufacturière a reculé en décembre pour le cinquième mois consécutif, les foyers de cas de Covid ayant perturbé le fonctionnement des usines, selon l'indice d'activité des directeurs d'achat (PMI), calculé par le cabinet IHS Markit pour le groupe de médias Caixin.

A la Bourse suisse vers 08h10, le SMI se dirigeait vers une ouverture en hausse de 0,57% à 10'790,29 points, selon les indications préalables fournies par la banque Julius Bär. Vendredi, l'indice phare de SIX avait clôturé la dernière séance de 2022 en repli de 1,18%.

L'ensemble des valeurs vedettes s'affichait d'emblée dans le vert, les valeurs du luxe Richemont et Swatch (toutes les deux +1,0%) ouvrant le bal.

Les titres cycliques comme ABB (+0,8%) et Holcim (+0,7%), ainsi que les bancaires UBS (+0,7%) et Credit Suisse (+0,6%) semblaient vouloir partir du bon pied après une performance mitigée en 2022.

Les poids lourds pharmaceutiques Roche (+0,5%) et Novartis (+0,5%) ne semblaient pas faire grand cas dans l'immédiat des abaissements d'objectif de cours et de recommandation pour le premier et les relèvements pour le second.

Sur le marché élargi, Ypsomed (+0,6%) a confirmé la cession de DiaExpert au néerlandais Mediq, pour un montant resté secret.

