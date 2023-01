Bourse Zurich: essoufflement en vue à l'ouverture après le faste de Wall Street

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la séance de mardi sur une note positive, mais moins marquée qu'à l'entame de la semaine. La veille, les principaux indices de Wall Street ont clôturé en nette hausse, tirés par les acteurs du secteur technologique.

"La surperformance des entreprises technologiques semble indiquer que les investisseurs sont de plus en plus convaincus que la Fed devra bientôt envisager de réduire ses taux", estime Michael Hewson, analyste auprès de CMC Markets, relevant que les rendements ont également augmenté sur les marchés obligataires.

Selon lui, l'ouverture des marchés sur le Vieux Continent devrait être "tiède" en comparaison à la poussée de Wall Street, ce qui tend à suggérer que "les investisseurs en Europe ne partagent pas le même enthousiasme quant aux perspectives économiques, malgré la réouverture de l'économie chinoise, qui pourrait contribuer à stimuler la demande".

En Suisse, les exportations ont gonflé de 7,2% en 2022 pour atteindre un nouveau pic historique à 278,6 milliards des francs suisses, mais ont stagné après correction de l'effet prix. Les importations se sont accrues de 16,8% en termes nominaux et ont légèrement progressé en termes réels.

A 08h15, le préSMI extrapolé par la banque Julius Bär grappillait 0,11% à 11'418,67 points, après avoir bouclé la séance de la veille sur une hausse de près de 1,0%. L'ensemble des composantes de l'indice vedette de SIX arborait le vert sur la grille de départ.

Logitech (+2,8%) a subi, comme attendu, un net recul des affaires au troisième trimestre de son exercice décalé, comprenant les importantes ventes de Noël. Les recettes ont chuté de 22% sur un an à 1,27 milliard de dollars, alors que le résultat d'exploitation et le bénéfice net ont plongé de près d'un tiers.

Credit Suisse et Holcim (+0,6% chacun) de distinguaient également.

Qatar Investment Authority a étoffé sa participation dans la banque aux deux voiles à près de 6%, contre un peu plus de 5% fin 2021, selon le Financial Times (FT) qui se réfère à un document de la Securities and Exchange Commission (SEC).

Le mastodonte des matériaux de construction a annoncé l'acquisition d'une usine de fibre de verre au groupe Maryland Paper, pour un montant non dévoilé. Le site doit venir compléter les activités de couverture de la multinationale zougoise au pays de l'oncle Sam.

Sandoz, filiale de Novartis (+0,1%) en passe d'être autonomisée, a fait part de son intention de racheter au japonais Astellas les droits pour son traitement antifongique Mycamine (micafungin sodium). La finalisation de la transaction, dont les contours financiers n'ont pas été dévoilés, est attendue avant la fin du 1er semestre 2023, sous réserve des autorisations habituelles.

Les deux autres poids lourds Nestlé et Roche (+0,1% chacun) suivaient également la tendance générale.

Seule valeur dans le rouge dans les échanges avant-Bourse, Swatch (-0,9%) faisait les frais de résultats moins bons que prévu en raison notamment des difficultés auxquelles a été exposé le groupe biennois en Chine. Le concurrent Richemont (+0,1%) était dans le vert.

Sur le marché élargi, Komax (+2,6%) et Basilea (+2,1%) on fait état d'une performance annuelle meilleure qu'attendu. Crealogix (non référencé) a de son côté indiqué avoir renoué avec la rentabilité opérationnelle au premier semestre de son exercice décalé 2022/23.

buc/ib