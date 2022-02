Bourse Zurich: fin de la série positive, le SMI sous les 12'100 points

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé dans le rouge jeudi. Le SMI, qui avait encore tenté quelques brèves incursions dans le vert en début de matinée, a par la suite résolument pris le chemin du sud, passant sous les 12'100 points et s'approchant à moins de 40 points des 12'000 points à son plus bas du jour, pour remonter un peu sur la fin. Nestlé a retenu l'attention des investisseurs après de solides résultats 2021.

A New York, Wall Street reculait en matinée. Les investisseurs s'inquiétaient toujours de la situation en Ukraine.

"Les tensions vont persister jusqu'à ce que nous voyions une réduction confirmée et substantielle des troupes à la frontière" ukrainienne, a écrit Craig Erlam, analyste d'Oanda, cité par l'AFP.

Le risque d'une invasion de l'Ukraine par la Russie est "très élevé", a redit le président américain Joe Biden jeudi avant de quitter la Maison Blanche.

Le SMI a terminé en recul de 0,95% à 12'075,27 points, avec un plus bas à 12'032,73 et un plus haut à 12'197,86 (en début de séance). Le SLI a cédé 1,07% à 1930,05 points et le SPI 0,89% à 15'272,57 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 23 ont reculé, 5 avancé et Temenos et Givaudan ont fini stables.

Straumann (+0,4%) précède Sonova (+0,3%) et SGS (+0,2%) sur le podium.

Nestlé (+0,1%) a affiché des résultats solides en 2021, mais a été pénalisé par l'inflation. Le conseil d'administration proposera un dividende à 2,80 francs suisses par action, soit une augmentation de cinq centimes, à la prochaine assemblée générale annuelle le 19 avril. Les analystes ont relevé que Nestlé a fait mieux que ses pairs.

Les autres poids lourds Roche (-1,2%) et Novartis (-0,9%) ont nettement reculé.

A la veille de ses résultats, Sika (-0,03%) a aussi navigué longtemps dans le vert et n'a fléchi que sur la fin de l'après-midi. Les analystes tablent sur un bénéfice net de 1,03 milliard de francs suisses, et les intervenants suivront surtout les déclarations sur le déroulement attendu de l'exercice 2022.

Logitech (-8,3%) a terminé lanterne rouge, derrière Alcon (-3,6%) et AMS Osram (-3,2%).

Les bancaires Julius Bär (-1,5%), Credit Suisse et UBS (chacune -1,0%) aussi cédé plus de terrain que l'indice.

Vifor (-0,5%), bientôt avalé par l'australien CSL, a engrangé l'an dernier un chiffre d'affaires de 1,75 milliard de francs suisses, en hausse de 2,8% sur un an ou 4,0% à taux de change constant. L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a progressé de 4,6% à 602,0 millions. L'assemblée générale d'avril prochain devra notamment se prononcer sur le versement d'un dividende de deux francs suisses par action.

Les valeurs du luxe Richemont (-1,2%) et Swatch (-0,8%) n'ont pas profité de la hausse des exportations horlogères suisses en janvier, de 6,8% à 1,7 milliard de francs suisses.

Sur le marché élargi, la Banque cantonale vaudoise (BCV, +2,5%) a nettement augmenté ses volumes et ses recettes, malgré des revenus stables dans les opérations d'intérêts l'an dernier. La rentabilité opérationnelle et le bénéfice net se sont envolés. Le dividende est proposé à la hausse.

Valiant (+1,6%) a amélioré son bénéfice net, mais lance un programme de réduction du nombre de ses succursales qui sera détaillé vendredi. Cette restructuration va entraîner la suppression de 50 emplois. Le bernois va en contrepartie créer 170 nouveaux postes.

La Banque cantonale de Thurgovie (TKB +0,9%) a enregistré l'année dernière des résultats en forte hausse à tous les niveaux. Grâce à cette performance, l'établissement va augmenter la rétribution de ses actionnaires et au canton. Les perspectives pour 2022 sont toutefois plus prudentes.

Le fabricant de composants et de boîtiers Phoenix Mecano (stable) a enregistré une croissance marquée l'année dernière, parvenant ainsi à dépasser ses niveaux d'avant la pandémie. La rentabilité a également été améliorée de manière plus que proportionnelle. L'entreprise devrait poursuivre sur sa lancée en 2022.

Swiss Prime Site (-0,4%) a vu ses revenus locatifs augmenter l'année dernière. En raison d'un effet de base lié à la vente de Tertianum en février 2020, le bénéfice net s'est nettement affaissé en comparaison annuelle. Les actionnaires se verront néanmoins proposer un dividende stable.

GAM (-5,3%) a réduit sa perte en 2021. Les actionnaires se passeront toutefois de rétribution. Le groupe a ramené sa perte nette à 23,3 millions de francs suisses, après 388,4 millions en 2020 qui avait été plombée par d'importants correctifs de valeur.

rp/vj