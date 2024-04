Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note empreinte de prudence vendredi. Le SMI, qui avait ouvert en net repli et sous la barre des 11'200 points, s'est petit à petit redressé en cours de journée et il a même réussi à se hisser dans le vert pour finir à son plus haut du jour, grâce au soutien de ses poids lourds. La prudence est restée de mise après les frappes en Iran.

Téhéran a fait état de trois explosions près d'une base militaire à Qahjavarestan, localité située entre Ispahan et son aéroport, dans le centre du pays, selon l'agence officielle Fars. Des drones ont été abattus, mais il n'y a pas eu d'attaque par missiles "jusqu'à présent", ont indiqué les autorités iraniennes. Les installations nucléaires basées dans la région d'Ispahan sont "totalement en sécurité", a précisé l'agence Tasnim.

A New York, Wall Street évoluait en ordre dispersé en passe d'accuser la pire perte hebdomadaire depuis presque six mois pour l'indice élargi S&P 500.

Après des frappes dans le centre de l'Iran, une attaque calibrée attribuée à Israël, "les bons du Trésor ont grimpé et les actions du S&P ont baissé alors que les investisseurs essayent d'évaluer la situation qui évolue rapidement au Moyen-Orient", a indiqué Art Hogan de B. Riley Wealth Management.

Il notait toutefois que la fuite vers les valeurs refuge s'était un peu calmée après que Téhéran a semblé vouloir tempérer l'impact de ces frappes limitées.

Le SMI a fini en hausse de 0,59% à 11'296,40 points, plus haut du jour et après et un plus bas à 11'127,42. Le SLI a gagné 0,16% à 1839,71 points et le SPI 0,49% à 14'982,45 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 14 ont progressé, 15 reculé et SGS a fini à l'équilibre.

Sandoz (+2,8%) précède Nestlé (+1,2%) et Swisscom (+1,5%) sur le podium.

Lors de l'assemblée générale du géant de l'alimentaire jeudi, les actionnaires ont approuvé toutes les propositions du conseil d'administration, y compris l'élection de Geraldine Matchett comme administratrice. Le dividende proposé de 3 francs suisses par action, soit 5 centimes de plus que l'an dernier, et la réduction du capital ont également été acceptés.

La veille, le Tribunal fédéral avait accepté un recours du géant bleu contre une décision de la Commission de la concurrence (Comco). Celle-ci lui avait infligé une amende de plus de 7 millions de francs suisses en 2015 pour violation du droit des cartels lors d'un appel d'offres de la Poste.

Novartis (+1,2%) et Roche (bon +1,0%, porteur +0,5%) ont également soutenu l'indice.

Genentech, filiale américaine de Roche, a obtenu l'homologation aux Etats-Unis du médicament Alecensa, son traitement adjuvant contre le risque de rechute des patients atteints d'une forme de cancer du poumon à un stade précoce. Ce traitement réduit de 76% le risque de récidive ou de décès.

Au lendemain des chiffres trimestriels d'ABB (+0,7%) plusieurs analystes ont revu leur copie. Ils ont tous augmenté l'objectif de cours, avec des recommandations entre "neutral" et "buy".

Egalement au lendemain des chiffres trimestriels, deux analystes ont relevé l'objectif de cours du bon Schindler (+0,1%), l'un confirmant "underperform" et l'autre "buy".

VAT Group (-2,8%) a fini lanterne rouge derrière Geberit (-2,7% ou 13,60 francs suisses, hors dividende de 12,70 francs suisses) et Sika (-2,0%).

Swatch (-0,9%) et Richemont (-0,8%) ont aussi laissé des plumes. Le luxe a souffert des soubresauts géopolitiques au Moyen-Orient.

Sur le marché élargi, la société de participations hospitalières et hôtelières Aevis Victoria (-1,7%) s'est vue infliger une amende de 30'000 francs suisses pour violation des règles de publications boursières, a annoncé le gendarme boursier SIX Exchange Regulation (SER).

Le spécialiste des rayons X et des fréquences radio Comet (-3,4%) a souffert en début d'année d'une demande souffreteuse pour les d'équipements de fabrication de semi-conducteurs, bien qu'une amélioration se profile à l'horizon. Au premier trimestre, le chiffre d'affaires a chuté de 24,8% sur un an à 80,9 millions de francs suisses.

Les titres suivants étaient traités hors dividende: Georg Fischer (-1,7% ou 1,65 franc, dividende 1,30 franc), Komax (-1,4% ou 2,20 francs suisses, dividende 3 francs suisses), Rieter (-3,6% ou 4,60 franc, dividende 3 francs suisses), Bystronic (-3,0% ou 12,50 francs suisses, dividende 12,00 francs suisses) et Coltene (-2,3% ou 1,20 franc, dividende 2,00 francs suisses).

