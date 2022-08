Bourse Zurich: freiné par ses poids lourds pharma, le SMI finit à l'équilibre

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note positive jeudi. Le SMI, qui avait évolué en dents de scie dans le vert jusqu'en début d'après-midi, a perdu son élan et chuté dans le rouge dans le sillage de la publication des prix de gros en juillet aux Etats-Unis pour se reprendre par la suite et repasser au vert dans le sillage de Wall Street et terminer stable, freiné par ses deux poids lourds pharma.

A New York, Wall Street gagnait du terrain en matinée, poursuivant sur sa lancée positive après le ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis publié la veille.

"L'inflation aux États-Unis a ralenti plus que prévu en juillet, reflétant la baisse des prix de l'énergie, ce qui pourrait alléger la pression exercée sur la Réserve fédérale pour qu'elle continue de relever agressivement les taux d'intérêt", a résumé Art Hogan de B. Riley Wealth.

Les investisseurs continuaient ainsi d'évaluer l'attitude future de la Réserve fédérale américaine (Fed) alors qu'après le tassement plus fort que prévu de l'indice des prix à la consommation, c'était au tour des prix de gros, jeudi, de surprendre en bien les analystes.

L'indice PPI a chuté de 0,5% en juillet par rapport à juin, davantage qu'attendu, après une hausse de 1,0% en juin. Sur un an, la hausse des prix à la production s'est donc modérée tout en restant élevée à 9,8% contre 11,3% en juin.

Sur le marché du travail en revanche, les demandes hebdomadaires d'allocations chômage ont augmenté, poursuivant leur tendance à la hausse, pour atteindre leur plus haut niveau depuis novembre (+14'000 à 262'000).

Le SMI a fini stable à 11'154,58 points (-0,52 point), avec un plus bas à 11'114,72 et un plus haut à 11'205,01 (en début de séance). Le SLI a gagné 0,66% à 1747,75 points et le SPI 0,26% à 14'498,56 points. Sur les 30 valeurs vedettes, les perdants sont les poids lourds pharma Roche (-2,2%), Novartis (-1,8%), Alcon (-0,8%), Holcim (-0,2%) et SGS (-0,03%).

Roche a décroché une extension d'homologation pour le scanner de dépistage du cancer Ventana auprès de l'Agence américaine des médicaments (FDA).

JPMorgan a abaissé l'objectif de cours d'Alcon et confirmé "neutral" après un deuxième trimestre qualifié de mitigé. L'augmentation des charges liées aux devises et à l'inflation risque d'avoir un effet négatif au cours du deuxième semestre. Pour l'instant, l'expert ne voit pas la nécessité d'acheter l'action, raison pour laquelle la recommandation "neutral" reste de mise.

Le troisième poids lourd, Nestlé (+0,7%) a soutenu l'indice.

Temenos (+4,8%) a terminé sur la plus haute marche du podium, devant Sika (+3,8%) et Sonova (+3,0%).

L'action du créateur genevois de logiciels bancaires a encore une fois été dopé par des spéculations de rachat colportées par un portail internet londonien qui a affirmé que les investisseurs financiers EQT et Thoma Bravo seraient intéressés par le groupe genevois.

Berenberg a réduit l'objectif de cours de Sika et confirmé "buy" après que le chimiste de la construction a annoncé la veille le report de l'acquisition du groupe MBCC au premier semestre 2023, contre fin 2022 comme prévu initialement. L'enquête de l'autorité britannique en matière de concurrence durera en effet plus longtemps que prévu. Pour le deuxième semestre, l'analyste se montre prudent.

Dans le haut du tableau, l'assureur Zurich (+1,7%) a fait état de résultats en hausse au premier semestre. La direction a confirmé dépasser ses ambitions à moyen terme, qui doivent arriver à échéance à la fin de l'année et annoncé un programme de rachat d'actions de 1,8 milliard de francs suisses.

ABB (+0,5%) a annoncé avoir repris pour un montant non dévoilé des activités auprès de l'allemand Siemens dans le domaine des moteurs Nema à basse tension. Les activités rachetées emploient 600 collaborateurs et ont généré un chiffre d'affaires de 63 millions de dollars en 2021.

Aux bancaires, UBS (+0,8%) précède Julius Bär (+0,7%) et Credit Suisse (+0,6%). La veille, l'autorité américaine de surveillance de la Bourse SEC a annoncé que Harris Associates a doublé sa participation à plus de 10% dans la banque aux deux voiles. Selon le directeur des investissements de Harris, David Herro, la société d'investissement basée à Chicago détient depuis un certain temps déjà une participation plus importante qu'officiellement annoncé. "Notre part est à peu près restée stable, en moyenne entre 9% et 10%", a-t-il déclaré au journal Finanz und Wirtschaft.

Sur le marché élargi, plusieurs sociétés ont dévoilé leurs performances semestrielles, à l'image des groupes industriels Cicor (+0,5%), Metall Zug (+3,9%), Phoenix Mecano (stable) et Schlatter (-2,2%), du transformateur de produits carnés Bell (+0,8%), du spécialiste des télécommunications Ascom (+2,0%), ainsi que de la Banque cantonale de Bâle (+0,9%).

