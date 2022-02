Bourse Zurich: gains consolidés à l'approche de la mi-journée

Zurich (awp) - Après une hésitation en début de séance, la Bourse suisse consolidait ses gains vendredi à l'approche de la mi-journée. Alors que les tensions dans la crise en Ukraine semblent quelque peu s'apaiser, dans un climat de forte incertitude cependant, les investisseurs paraissaient guère se satisfaire de la performance record du chimiste de spécialités zougois Sika et prenaient leurs bénéfices.

L'inquiétude d'une invasion russe en Ukraine est justifiée, surtout après les gros titres des médias russes faisant état d'une agression de l'armée ukrainienne contre les séparatistes, note IG. Jeudi en soirée, les États-Unis ont déclaré que la perspective d'une attaque restait "très élevée", même à la lumière des dénégations continues du Kremlin.

Toutefois, Moscou a fait part vendredi de nouveaux retraits de troupes massées près de la frontière avec l'Ukraine. Le Kremlin a aussi indiqué vouloir déplacer des bombardiers de Crimée annexée. A Washington, le département d'Etat avait indiqué la veille que le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken rencontrera son homologue russe Sergueï Lavrov la semaine prochaine si la Russie n'envahit pas l'Ukraine.

Les risques géopolitiques ont eu pour effet d'occulter ce qui est probablement la question la plus fondamentale et la plus importante pour les marchés financiers, à savoir les perspectives politiques monétaires, selon IG. Le président de la Fed de St. Louis, James Bullard, a fait d'autres commentaires sur la nécessité de resserrer la politique de la Banque centrale américaine. M. Bullard a réaffirmé sa conviction que les taux doivent être relevés de 100 points de base d'ici le milieu de l'année.

Sur le front des nouvelles macroéconomiques, les prix à la consommation au Japon ont à peine augmenté en janvier de 0,2% sur un an hors produits frais, selon des données officielles. En France, le taux de chômage est en forte baisse au quatrième trimestre 2021 (-0,6 point par rapport au trimestre précédent) à 7,4% de la population active hors Mayotte.

En Suisse, les effets de la pandémie de coronavirus se sont complètement estompés l'année dernière pour l'industrie et la construction suisses. Après un exercice 2020 plombé par l'éclatement de la crise sanitaire, le secteur secondaire a plus que compensé en 2021 les pertes liées au Covid-19.

Après un démarrage en hausse de 0,23%, suivi d'un moment d'hésitation, le SMI se reprenait, notant vers 10h50 à 12'145,21 points, soit une progression de 0,60%. Le SLI faisait un peu moins bien, affichant une expansion de 0,35% à 1936,90 points. L'indicateur élargi SPI gagnait lui 0,51% à 15'349,71 points.

Sur les trente valeurs constitutives du SLI, sept essuyaient un repli, 21 progressaient alors que Vifor et Holcim restaient à l'équilibre.

En haut de tableau, les trois poids lourds de la cote étaient en verve, Nestlé (+1,2%) prenant la tête dans la foulée de la publication la veille d'une solide performance en 2021, devant le bon Roche (+1,2%) et Novartis (+0,9%), Adecco (+1,2%) venant cependant s'intercaler au 2e rang. Novartis a indiqué avoir finalisé la reprise de Gyroscope au britannique Syncona.

Les valeurs financières étaient aussi orientées à la hausse, UBS progressant de 0,4% et Partners Group de 0,3%. Zurich Insurance (+0,3%), Swiss Re (+0,3%), Julius Bär (+0,3%), Swiss Life (+0,2%) et Credit Suisse (+0,1%) évoluaient tout aussi favorablement.

Côté perdants, Sika (-1,0%) héritait de la lanterne rouge. Le chimiste zougois de la construction Sika a vu son bénéfice net franchir le cap du milliard de francs suisses, bondissant en l'espace d'une année de 27% à 1,05 milliard, un montant inédit. Le résultat opérationnel avant intérêts et impôts (Ebit) a lui gagné 23,1% à 1,39 milliard.

Sonova (-0,9%), Lonza (-0,7%) et le bon de participation Schindler (-07%) rejoignaient aussi le grupetto.

Sur le marché élargi, Dätwyler dégringolait de 4,1%. L'industriel uranais, plombé en 2020 par des cessions à perte, a pourtant renoué l'an dernier avec la croissance et sensiblement amélioré ses performances financières. Sulzer (-0,5%) fléchissait aussi. Le groupe industriel winterthourois a bouclé 2021 sur un bénéfice qui a rebondi, doublant par rapport à 2020.

Stadler Rail (-0,05%) a décroché une commande pour 14 rames automotrices de type Flirt à batteries de la part de DB Regio, filiale de Deutsche Bahn.

