Bourse Zurich: hausse attendue à l'ouverture, dans le sillage de Wall Street

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la dernières séance de la semaine sur une note éminemment positive, dans le sillage de Wall Street, dont les principaux indices ont clôturé la veille en hausse, dopés par des bonnes nouvelles conjoncturelles.

Le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis s'est ainsi un peu moins contracté que prévu au deuxième trimestre (-0,6% contre -0,9% annoncé initialement), et les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties en légère baisse, sensiblement inférieures aux prévisions des économistes.

"Les données ont été vraiment positives dans l'ensemble" ces derniers jours, a résumé dans un commentaire Nick Reece, de Merk Investments.

Les investisseurs ont désormais les yeux braqués sur le symposium des banquiers centraux qui se tient actuellement à Jackson Hole.

Le marché caresse l'espoir que le président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell y adopte un ton plus accommodant à l'occasion de son discours attendu dans la soirée que Jim Bullard. Le président de la Fed de Saint Louis avait affirmé que l'inflation pourrait être plus persistante qu'anticipé, rappelle John Plassard, de Mirabaud Banque.

Le patron de la Fed "ne va probablement rien dire d'inattendu, ce qui peut permettre au marché, soulagé, de prendre de l'élan", poursuit Nick Reece.

A 08h15, le Swiss Market Index (SMI) progressait de 0,36% à 11'103,97 points dans le marché avant-Bourse concocté par la banque Julius Bär. L'ensemble des composantes de l'indice phare de la place zurichoise se présentait en livrée verte sur la grille de départ.

Avec une avancée de 0,6%, UBS sortait du lot, alors que son rival Credit Suisse et ABB (+0,5%) chacun se disputaient la deuxième place, sans information particulière.

Les poids lourds Nestlé, Roche et Novartis (+0,3%) donnaient le ton au marché.

Le dernier nommé, qui a annoncé la veille ses intentions d'autonomiser sa filiale de génériques Sandoz et de l'introduire en Bourse, a également fait état dans la soirée de la suspension d'une étude de phase II avec son candidat branaplam pour le traitement de la maladie d'Huntington sur recommandation d'un comité d'experts indépendants.

Sur le marché élargi, les sociétés immobilières Hiag et Zug Estates (non référencés) ont fait le point sur leurs performances respectives après les six premiers mois de l'exercice.

SFS (+1,3%) a fait état d'un chiffre d'affaires semestriel en forte hausse, mais l'essoufflement de la demande et l'inflation des coûts ont pesé sur la rentabilité, poussant la direction à revoir à la baisse ses ambitions en la matière.

Edisun Power (pas de cours) a généré sur les six premiers mois de l'année un chiffre d'affaires de 9,23 millions de francs suisses, soit 8% de plus qu'un an auparavant, grâce à des conditions météorologiques favorables et de prix de l'électricité élevés

Le fabricant de panneaux solaires Meyer Burger (pas de cours) a vu sa recommandation dégradée à "conserver" par Research Partners, qui justifie sa décision par le fait que le cours se rapproche de l'objectif fixé à 0,60 franc.

