Bourse Zurich: hésitante à l'entame de la dernière séance de l'année

Zurich (awp) - La Bourse suisse hésitait sur le chemin à prendre jeudi, oscillant autour de l'équilibre au début de la dernière séance de l'année. Malgré de nouveaux records à Wall Street, la propagation du variant Omicron suscite encore et toujours des inquiétudes, de nouvelles fermetures n'étant plus exclues.

Les fluctuations devraient être ténues jeudi, les impulsions "fondamentales" venant à manquer lors des dernières séances de l'année, rappellent les analystes de Raiffeisen. Les volumes devraient être faibles, facilitant d'éventuels mouvements haussiers. De nouvelles corrections, comme cela est arrivé mercredi, pourraient également intervenir.

Le baromètre du Centre d'études conjoncturelles (KOF) de l'EPF de Zurich n'a que peu changé en décembre, s'établissant à 107,5 points. L'économie suisse devrait ainsi poursuivre sur le chemin du rétablissement en début d'année, affirment les spécialistes du KOF.

Vers 9h10, le Swiss Market Index (SMI) égarait 0,02% à 12'924,26 points, tandis que le Swiss Leader Index (SLI) cédait 0,01% à 2076,33 points. Le Swiss Performance Index (SPI) perdait 0,01% à 16'503,79 points. Parmi les valeurs vedettes, 15 étaient dans le rouge et 12 dans le vert. ABB, Holcim et SGS étaient stables.

Credit Suisse (-0,7%) subissait les pertes les plus marquées. Le numéro deux bancaire helvétique aurait lancé une enquête sur un deuxième cas de violation des règles de quarantaine par son président Antonio Horta-Osório. En plus du cas en Suisse, le Portugais aurait également violé les règles de quarantaine britanniques lorsqu'il s'est rendu au tournoi de tennis de Wimbledon, a rapporté l'agence Reuters.

UBS et Swisscom (-0,4% tous deux) suivaient la banque aux deux voiles. Lonza (+0,5%), Temenos (+0,4%) et Vifor (+0,3%) se situaient à la tête du classement. Les poids lourds Roche (+0,1%) et Nestlé (-0,1%) connaissaient des évolutions légèrement différentes.

Sur le marché élargi, Wisekey (+4,6%) a confirmé la veille au soir son objectif d'un chiffre d'affaires d'environ 20 millions de dollars en 2021, en hausse de 32% sur un an. Les ventes auraient atteint 30 millions si le groupe genevois n'avait pas souffert de problèmes d'approvisionnement liés à la pandémie de coronavirus.

Cosmo Pharmaceuticals (-0,5%) doit composer avec le départ de son directeur scientifique Stefano Selva, qui quitte le laboratoire italien invoquant des raisons personnelles.

Polyphor (stable) a finalisé la fusion avec l'américain Enbiotix, concluant l'opération avant la fin de l'année, comme annoncé initialement. La nouvelle entité s'appellera Spexis.

