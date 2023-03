Bourse Zurich: hésitations en attendant l'inflation dans la zone euro

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait ouvrir en très léger recul jeudi matin, les investisseurs ne sachant sur quel pied danser dans l'attente de la publication de l'inflation dans la zone euro, craignant le pire après la récente remontée des prix en Espagne, en France et en Allemagne.

Le taux d'inflation annuel harmonisé de l'UE en Allemagne s'est accéléré pour la première fois en quatre mois pour atteindre 9,3% en février 2023, contre 9,2% en janvier, selon des estimations préliminaires, relève John Plassard, de Mirabaud Banque.

Le rendement des bons du Trésor américain à six mois a atteint 5,14 % mardi, un record depuis 2007, observe-t-il encore. Ce changement souligne à quel point le resserrement monétaire le plus agressif de la Réserve fédérale depuis les années 1980 a bouleversé le monde de l'investissement.

La hausse des rendements pèse sur les actions, explique de son côté Ipek Ozkardeskaya, de Swissquote. Les perspectives à moyen terme des rendements européens restent orientées à la hausse. Ce dernier point devrait soutenir l'euro, mais pas les valorisations des actions.

En Suisse, la saison des résultats annuels se poursuit, avec ce matin une société du SLI, VAT, et toute une série de sociétés d'importance secondaire.

A 8h09, le PréSMI calculé par la banque Julius Bär reculait de 0,18% à 11'035,80 points. Les vingt titres du SMI étaient dans le rouge.

Credit Suisse et Swisscom occupaient ex aequo la première place (-0,1%), laors qu'ABB et UBS (-0,3%) fermaient la marche.

Le fabricant de soupapes à vide VAT Group (-3,7%) a tourné à plein régime l'année dernière, dégageant un bénéfice net en forte hausse. Les actionnaires devraient bénéficier d'un dividende relevé. L'exercice 2023 s'annonce cependant moins fructueux.

Le certificateur SGS (+0,1%) a annoncé la cession de ses activités Automotive Asset Assessment et Retail Network Services au belge Macadam. Les détails financiers de cette transaction n'ont pas été précisés.

Sur le marché élargi, Comet(-3,7%) a réalisé en 2022 une robuste poussée de croissance, assortie d'une petite extension de sa rentabilité opérationnelle. Les actionnaires se verront offrir un dividende agrémenté de 20 centimes en comparaison annuelle, à 3,70 francs suisses.

Le chimiste Clariant (-1,2%) a bouclé 2022 sur une hausse à presque tous les niveaux, après une année marquée par l'envolée de l'inflation et une série de frais exceptionnels. Les actionnaires du groupe bâlois profiteront tout de même d'un dividende très légèrement augmenté.

Forbo (-2,7%) a confirmé le trou d'air au niveau de la rentabilité en 2022. Malgré ce repli, déjà pré-annoncé en janvier, les actionnaires recevront un dividende quelque peu raboté.

Le fournisseur de solutions logicielles Softwareone (-1,7%) a dégagé en 2022 un chiffre d'affaires record, mais la rentabilité s'est contractée. Le groupe de Suisse centrale a achevé l'exercice dans le rouge, essuyant une perte IFRS de 58,3 millions de francs suisses, contre un bénéfice net de 117,6 millions de francs suisses en 2021.

rq/vj