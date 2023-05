Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la séance de vendredi sur une note hésitante, avant un week-end prolongé par le jour férié du lundi de Pentecôte. Le dossier du plafond de la dette aux Etats-Unis retenait toujours l'attention des investisseurs, déjà refroidis par l'entrée en récession de l'Allemagne.

Wall Street a terminé en ordre dispersé jeudi soir, le Dow Jones se repliant de 0,11%, alors que l'indice Nasdaq a gagné 1,71% et le S&P 500 0,88%.

"Les investisseurs ne sont pas particulièrement préoccupés par les négociations sur le plafond de la dette, parce qu'ils savent qu'il s'agit juste d'un théâtre politique superflu et que le plafond de la dette sera de toute façon relevé", a résumé Ipek Ozkardeskaya. Mais si cela ne devait pas être le cas, "les conséquences seraient catastrophiques", avec une chute des marchés actions de plus de 20% et un risque de récession mondiale, selon l'analyste de Swissquote.

L'Allemagne est, elle, déjà entrée en récession au premier trimestre, une faiblesse temporaire selon le gouvernement mais à contre-courant du reste de l'Europe. Pénalisée par l'inflation élevée et la remontée des taux d'intérêt, le produit intérieur brut (PIB) a baissé de 0,3% entre janvier et mars sur un trimestre, après un recul de 0,5% entre octobre et décembre, en données corrigées des variations de saison et de calendrier.

A la Bourse suisse, l'indice vedette SMI s'apprêtait à ouvrir en modeste progression de 0,08% à 11'334,67 points, après avoir fini la veille en repli de 0,51%.

Dans un marché calme avant un week-end prolongé, la quasi-totalité des valeurs vedettes s'inscrivait en petite hausse, hormis Partners Group (-3,1%) pénalisé par un traitement hors-dividende de 37 francs suisses.

L'action Credit Suisse (+0,7%) sortait un peu du lot, alors que son homologue et futur propriétaire UBS (+0,1%) suivait la tendance générale.

Les trois poids lourds de la cote Nestlé (+0,1%), Novartis (+0,1%) et Roche (+0,3%) ne faisaient pas beaucoup mieux.

En manque cruel de nouvelles, le marché élargi ne bougeait guère plus.

al/lk