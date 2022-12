Bourse Zurich: indécise avant une semaine monétaire cruciale

Zurich (awp) - La Bourse suisse hésitait sur la direction à prendre à l'ouverture vendredi, avant la publication de l'inflation américaine et la tenue des réunions de plusieurs banques centrales dont celle de la Réserve fédérale (Fed) américaine la semaine prochaine.

Les marchés américains ont rebondi jeudi après, une première depuis lundi. "La hausse a été alimentée par un rebond technique des valeurs technologiques après quatre séances en repli pour le Nasdaq", commente John Plassard, de Mirabaud Banque.

L'analyste de Mirabaud signale également l'importance de la semaine prochaine, "probablement la plus importante de l'année" où l'on prendra connaissance de l'inflation américaine et assistera à la réunion de la Fed, de la BCE, de la Banque d'Angleterre et de la BNS".

Au niveau macroéconomique, les détenteurs de capitaux attendent ce vendredi en particulier les prix à la production de novembre et les chiffres sur la confiance des consommateurs aux Etats-Unis en décembre dans l'après-midi.

L'inflation en Chine a encore nettement décéléré en novembre, passant sous la barre des 2% sur un an, soit nettement moins que la plupart des pays développés. De leur côté, les prix à la sortie des usines ont poursuivi leur chute, signe d'une faible demande et de marges réduites pour les entreprises.

Après avoir évolué dans le vert au cours des premières minutes du négoce, le SMI cédait à 9h18 0,15% à 10'981,41 points, le SLI grignotait 0,06% à 1679,78 points et le SPI perdait 0,08% à 14'006,84 points. Parmi les 30 valeurs clés, 18 s'étoffaient, Swiss Re était stable et 11 se contractaient.

En tête du classement provisoire se trouvait Credit Suisse avec une avancée de 2,7%. La banque aux deux voiles a récolté comme prévu 2,24 milliards de francs suisses dans le cadre de son augmentation de capital. Au total, 98,2% des droits de souscription ont été exercés.

La volatile Ams-Osram (+1,6%) et Sika (+1,3%) complétaient le podium des gagnants.

Le groupe de luxe Richemont (+0,3%) semblait profiter des annonces d'assouplissement de la politique zéro-Covid de la Chine, un marché crucial pour le luxe, tout comme son concurrent Swatch (+0,6%).

Swiss Re (stable) renouvelle en partie son conseil d'administration.

Les poids lourds Nestlé (-0,3%) , Novartis (-0,6%) et Roche (-0,9%) pesaient tous les trois sur l'indice vedette.

Lanterne rouge, Julius Bär (-1,2%) semblait pâtir d'une rétrogradation de son titre par Credit Suisse à "neutral" contre "outperform" auparavant. Credit Suisse avait également abaissé la recommandation d'UBS (-0,7%) à neutral après outperform.

Au niveau du marché élargi, Ypsomed (-14,6%) s'effondrait après avoir annoncé qu'Eli Lilly mettait fin à leur collaboration aux Etats-Unis. Baader Helvea a relevé sa recommandation pour Polypeptide (+3,6%) à "buy", contre "add" précédemment. L'objectif de cours est maintenu à 30 francs suisses.

