Bourse Zurich: indécise dans les premiers échanges

Zurich (awp) - La Bourse suisse tergiversait mercredi matin. La perspective de sanctions occidentales sur le charbon russe suite à la découverte de massacres perpétrés dans la région de Kiev et des propos d'une banquière centrale américaine s'inquiétant de l'inflation au pays de l'oncle Sam bridaient l'appétit au risque des détenteurs de capitaux.

"La gouverneure Lael Brainard a rappelé l'urgence à adopter des mesures plus fortes de resserrement de la politique monétaire face à une inflation trop élevée. Elle a aussi indiqué que la réduction annoncée du bilan de la Fed pourrait débuter dès le mois de mai", met en exergue Tina Teng, de CMC Markets.

Wall Street avait dans ce contexte bouclé la séance de mardi sur des pertes marquées.

Sur le plan conjoncturel, la Chine a fait état d'un passage à vide pour les services en mars.

A 09h10, le Swiss Market Index (SMI) grignotait 0,02% à 12'378,51 points, le Swiss Leader Index (SLI) égarait 0,1% à 1937,68 points et le Swiss Performance Index (SPI) grappillait 0,02% à 15'792,85 points. Sur les trente plus lourdes valorisations, quinze reculaient, douze progressaient et trois oscillaient autour de l'équilibre.

Les poids lourds Nestlé (+0,1%) et Novartis (+0,2%) contribuaient au maintien à flot de l'indice phare, alors que le bon Roche (-0,1%) marquait le pas. Novartis a obtenu aux Etats-Unis une homologation du Vijoice (alpelisib) pour le traitement de conditions rares dès deux ans. Sa filiale Sandoz a en outre prolongé une coopération avec Ares Genetics dans le domaine de la résistance aux antibiotiques.

Les bancaires se profilaient parmi les principales gagnantes, Credit Suisse s'appréciant de 0,8%, UBS de 0,6% et Julius Bär de 0,7%. La banque aux trois clés tient ce jour son assemblée générale.

Il fallait remonter au marché élargi pour dénicher des gagnants. Huber+Suhner (+2,9%) profitait pleinement d'une recommandation à l'achat. L'autre miraculé Sulzer (+1,6%) a publié mardi soir une nette progression des entrées de commandes sur les trois premiers mois de l'année.

L'impondérable AMS-Osram (-1,9%) tenait la lanterne rouge, derrière Richemont (-1,3%) et Logitech (-0,9%).

jh/lk/ck