Zurich (awp) - La Bourse suisse a mis un terme jeudi à la tendance positive observée depuis le début de la semaine. Le SMI des valeurs vedettes a inscrit son plus haut du jour, au-dessus de la barre symbolique des 11'000 points, durant la première heure de la séance, avant de perdre de son élan, jusqu'à repasser sous ce niveau et dans le rouge en fin d'après-midi, et de revenir juste au-dessus de l'équilibre.

A New York, Wall Street perdait du terrain en matinée après une ouverture positive dans le sillage d'attentes comblées au niveau des résultats de Nvidia.

"C'est la troisième fois d'affilée que le fabricant de puces, au coeur de l'engouement autour de l'intelligence artificielle, dépasse les estimations de Wall Street pour ses prévisions de ventes, ce qui ravive l'appétit pour le risque à travers le monde", a résumé Art Hogan, de B. Riley Wealth Management.

Les investisseurs se tournaient désormais vers la réunion des banquiers centraux de Jackson Hole (Wyoming) qui entre dans le vif du sujet vendredi à 14h00 GMT (16h00 HEC) avec l'intervention de Jerome Powell, président de la Réserve fédérale (Fed).

"M. Powell devrait souligner les progrès réalisés dans le combat contre l'inflation tout en restant fidèle à ses derniers commentaires" qui appellent à rester vigilant, a estimé Art Hogan.

Le SMI a fini sur un gain minime de 0,03% à 10'976,83, avec un plus haut à 11'054,89 et un plus bas à 10'966,71 points. Le SLI a cédé marginalement 0,04% à 1721,66 points et le SPI a gagné 0,05% à 14'462,40 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 13 ont progressé, 16 reculé et Geberit a terminé à l'équilibre.

Sika (-2,2%) a hérité de la lanterne rouge, derrière AMS Osram (-2,1%) et VAT (-2,0%).

Le bon de jouissance Roche (-0,9%), qui avait profité la veille de la publication prématurée de résultats d'étude dans le secteur de l'oncologie, a cédé une partie des gains engrangés alors.

L'autre géant pharma Novartis (-0,6%) a également perdu du terrain, alors que Nestlé (+0,9%) s'est offert la médaille en chocolat, soutenant l'indice.

Berenberg a relevé l'objectif de cours d'Alcon (-0,4%) et confirmé "buy". L'analyste note que les résultats du deuxième trimestre ont montré une dynamique toujours forte pour l'exercice en cours.

Le podium du jour se compose d'UBS (+3,0%), Givaudan (+1,4%) et le bon Lindt (+1,3%).

La banque aux trois clés, qui a repoussé la publication de ses résultats trimestriels au 31 août, doit prochainement présenter le détail de sa future structure après l'assimilation de Credit Suisse.

Julius Bär (+0,4%) n'a pas suivi le rythme imposé par sa grande soeur.

Sur le marché élargi, le distributeur de logiciels et de services informatiques Softwareone (-1,8%) a vu son chiffre d'affaires progresser au cours des six premiers mois de l'année. La direction confirme ses objectifs, si toutefois aucune détérioration significative de l'environnement macro-économique ne ternit l'exercice en cours.

Le spécialiste du cryptage de contenus Kudelski (-2,9%) a vu son résultat d'exploitation passer en terrain négatif au premier semestre 2023. Le groupe vaudois espère que son activité cybersécurité franchira l'équilibre en 2024 et confirme son objectif de résultat brut d'exploitation (Ebitda) pour l'exercice en cours.

La direction du biochimiste Evolva (-8,1%) doute ouvertement de l'avenir de l'entreprise. "Le scénario le plus probable à ce stade comprend la vente de l'entreprise", a indiqué le directeur général (CEO) Christian Wichert.

Le groupe immobilier SPS (stable) a dévoilé des résultats au premier semestre largement influencés par les effets des revalorisations et de la cession de Wincasa. L'entreprise zougoise a reconduit ses objectifs pour l'ensemble de 2023.

Le gestionnaire de fonds britannique Liontrust n'est pas parvenu à remplir ses objectifs dans le cadre de l'offre publique d'achat (OPA) lancée sur le groupe zurichois GAM (+9,6%). Le gestionnaire d'actifs s'est, du coup, rapproché de l'actionnaire dissident Newgame pour tenter de débloquer la situation.

Hochdorf (+12,6%) a presque effacé sa perte nette sur les six premiers mois de l'année. Forte d'un maigre excédent d'exploitation à mi-parcours, l'entreprise lucernoise s'estime en bonne voie pour se maintenir du bon côté de la rentabilité sur l'ensemble de l'exercice.

rp/buc