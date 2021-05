Bourse Zurich: inertie positive pour débuter la semaine

Zurich (awp) - La Bourse suisse s'apprêtait à capitaliser sur la dynamique de la fin de la semaine dernière. Dans une morne actualité, tant sur le plan des résultats d'entreprises qu'au niveau macroéconomique, les variations risquent néanmoins de demeurer contenues. La faiblesse des données sur l'emploi aux Etats-Unis vendredi dernier alimentait paradoxalement la confiance des détenteurs de capitaux.

La pause inattendue dans la convalescence du marché de l'emploi outre-Atlantique, à un moment ou les indications fondamentales comme alternatives pointent vers une accélération conjoncturelle, devrait repousser toute discussion à la Réserve fédérale (Fed) autour d'un resserrement de son programme de rachat d'actifs, analyse Credit Suisse dans une note. "Nous continuons dans cette optique à tabler sur des rendements positifs sur les actions, mais au prix d'une volatilité accrue à court terme", prévient la banque aux deux voiles.

A 08h15, le pré-SMI extrapolé par Julius Bär s'appréciait de 0,15% à 11'193,087 points.

Le sous-traitant de l'industrie pharmaceutique Lonza (-0,4% ou 2,08 francs suisses) constituait l'unique malheureuse exception au sein de l'indice phare de la place zurichoise, négocié ce jour hors dividende de 3,00 francs suisses.

L'équipementier de salles d'aisance Geberit (+0,9%) profitait visiblement encore de la volée de relèvement d'objectifs ou recommandations consécutive de sa performance inespérée sur les trois premiers mois de l'année. L'industriel lucernois laissait à bonne distance les bancaires Credit Suisse et UBS, de même que le conglomérat d'électrotechnique ABB (+0,3% chacun).

A l'exception de Novartis, Swisscom et SGS (+0,1% chacun), toutes les autres valeurs vedettes s'enrobaient de 0,2%.

Sur le marché élargi, Swissquote (-0,9% ou 1,28 franc), Vifor Pharma (1,2% ou 1,55 franc) et Stadler Rail (-1,7% ou 78 centimes) seront traités hors dividendes de respectivement 1,50 et 2,00 francs suisses et 85 centimes.

jh/al