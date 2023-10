Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur note positive mercredi. L'appétit au risque, revenu la veille, perdure, ont noté des observateurs. Après une ouverture négative et sous la barre des 11'000 points, le SMI s'est très vite redressé et s'est installé assez largement au-dessus de ce niveau psychologique.

A New York, Wall Street gagnait un peu de terrain en matinée, digérant une hausse des prix de gros plus forte que prévu et une large fusion dans le secteur de l'énergie et en attendant les "minutes" de la Fed.

"Les acteurs du marché sont confrontés à un tourbillon d'informations ce matin, allant des nouvelles géopolitiques à celles des entreprises en passant par les données économiques", a souligné Patrick O'Hare de Briefing.

Au rang des indicateurs, l'indice des prix à la production (PPI) a encore avancé de 0,5% en septembre, plus que les +0,3% prévus, après déjà +0,7% en août. "Cela marque l'interruption de la désinflation qui était perçue dans les prix à la production, ce qui va se transférer sur les prix aux consommateurs", a commenté l'analyste de Briefing.com.

Le SMI a terminé en hausse de 0,33% à 11'038,30 points, avec un plus haut à 11'064,88 et un plus bas à 10'962,24 (en phase d'ouverture). Le SLI a grignoté 0,02% à 1720,84 points et le SPI 0,48% à 14'434,12 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 20 ont progressé et 10 reculé.

Le podium du jour se compose de Sandoz (+3,3%), de Nestlé et du bon Lindt (chacun +1,8%) et de VAT Group (+1,4%).

Novartis et le bon de jouissance Roche (chacun +0,6%) ont terminé dans le gros du peloton des gagnants.

Roche tient tribune au congrès Ectrims-Actrims de Milan, dédié à la lutte contre la sclérose en plaques, avec une formulation intraveineuse de son Ocrevus et des données encourageantes pour des populations particulièrement affectées par la maladie.

Novartis a vu sa recommandation "buy" reconduite par Jefferies qui a en revanche relevé l'objectif de cours alors qu'il a abaissé celui de Roche et confirmé "hold". L'analyste a revu sa copie pour Novartis après la séparation de Sandoz et il se montre confiant pour les contributions du Cosentyx, du Kesimpta, du Kisqali et de l'Entresto et n'exclut pas un relèvement des objectifs pour l'ensemble de l'exercice.

Pour Roche, l'expert perçoit un potentiel non négligeable de relèvement des objectifs annuels, au sortir du 3e trimestre. Il table notamment sur des contributions plus importantes que prévu jusqu'ici pour le nouveau traitement ophtalmique Vabysmo, ainsi que pour l'anticancéreux Polivy.

Le gestionnaire de marques de luxe Richemont (-4,0%) a fini lanterne rouge derrière Alcon (-2,0%) et Kühne+Nagel (-1,5%).

Swatch (+0,1%) a légèrement progressé. La veille, le concurrent français des deux géants du luxe helvétiques avait observé sur le trimestre écoulé une sévère "normalisation" de ses recettes qui se sont révélées un peu inférieures aux attentes.

Le numéro un mondial des parfums et arômes Givaudan (-0,8%) dévoile jeudi ses recettes à l'issue des 9 premiers mois de l'année. Les analystes du consensus AWP tablent sur un chiffre d'affaires de 5,31 milliards de francs suisses, avec une croissance organique de 3,3%. Sur le seul 3ème trimestre, la croissance organiques devrait se situer à 2,7%. La tendance au déstockage chez les clients risque d'avoir concentré les volumes écoulés entre juillet et fin septembre aussi, comme sur les six premiers mois de l'année déjà. Le chiffre d'affaires aura de surcroît pâti d'effets de changes défavorables, mais des ajustements tarifaires auront apporté une certaine compensation.

Sur le marché élargi, le spécialiste des emballages Vetropack (-0,7%) a reporté la mise en service d'un four de fusion sur son site tchèque de Kyjov jusqu'au début de l'année 2024. Ce report de quelques mois fait suite à un changement de la situation de marché en Europe pour les emballages en verre, indique l'entreprise vaudoise mercredi.

Le producteur de puces de communication sans fil et de géolocalisation U-Blox (-1,4%) a accusé une chute plus importante encore que prévu de ses recettes entre juillet et fin septembre, attribuée à un phénomène de saturation des stocks chez ses clients.

Le constructeur de machines de câblage Komax (-3,5%), dont l'action a été recalée à "sous-pondérer" par la Banque cantonale de Zurich (ZKB), affichait également un fort repli.

La proposition de dividende exceptionnel de 3 francs suisses par action au titre de l'exercice écoulé publiée par la société immobilière Varia US (+6,9%) a reçu un accueil enthousiaste. Une assemblée générale extraordinaire devra donner son feu vert, le 3 novembre prochain.

Le producteur de batteries en difficulté Leclanché (+3,0%) a décroché un contrat auprès de la société Lafarge en France, une filiale de Holcim. Le vaudois fournira un système de batteries qui sera intégré à un remorqueur fluvial. Les détails financiers de la transaction n'ont pas été détaillés.

