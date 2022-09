Bourse Zurich: l'aversion au risque gagne du terrain en fin de matinée

Zurich (awp) - Le Bourse suisse accentuait son recul lundi à l'approche de la mi-journée, après avoir ouvert sur une note légèrement négative. Le regain de tension était palpable à l'orée d'une semaine qui doit voir se succéder les décisions de politique monétaire des principaux instituts d'émissions de la planète.

"Cette semaine demeurera vraisemblablement volatile pour la plupart des indices, dans l'attente de décisions de politique monétaire majeures de la part de la Banque du Japon, de la Banque nationale suisse, de la Banque d'Angleterre (toutes jeudi, ndlr) et de la Réserve fédérale des Etats-Unis (mercredi), en plus d'interventions d'officiels de la Banque centrale européenne et d'autres indications conjoncturelles", énumère Pierre Veyret, analyste technique chez Activtrades.

Face à une forte inflation, la Fed devrait augmenter ses taux directeurs de 0,75 point de pourcentage, après les avoir déjà relevés d'autant lors de sa précédente réunion de fin juillet.

La Banque d'Angleterre avait quant à elle décalé d'une semaine son annonce, en raison de la période de deuil national observé au Royaume-Uni après le décès de la reine Elizabeth II.

A 11h00, le Swiss Market Index (SMI) cédait 0,59% à 10'548,58 points, s'éloignant encore du plancher de 10'600 points crevé dès les premiers échanges. Le Swiss Leader Index (SLI) abandonnait 0,77% à 1599,89 points et le Swiss Performance Index (SPI) 0,65% à 13'495,39 points.

Sur les trente valeurs vedettes, seules cinq se maintenaient à flot, emmenées par Sonova (+0,4%), la porteur Swatch et Kühne+Nagel (+0,2%). Le paquebot alimentaire Nestlé (+0,2%) se muait aussi en canot de sauvetage, tout comme dans une moindre mesure Richemont (+0,1%).

Le bon de jouissance Roche (-1,3%) ne parvenait pas à capitaliser sur une homologation européenne dans le domaine de l'ophtalmologie. L'autre poids lourd Novartis (-0,2%) revendique le succès du développement d'un biosimilaire par sa filiale Sandoz dans le domaine de l'ostéoporose.

Le développeur de logiciels bancaires Temenos (-3,8%) héritait de la lanterne rouge, derrière même l'inénarrable AMS-Osram (-3,1%). Le géant genevois de l'inspection et de la certification SGS (-2,9%) complétait le trio de queue.

Le rachat par ABB (-1,3%) du spécialiste allemand des convertisseurs ferroviaires Powertech Converter n'empêchait pas le conglomérat zurichois de prendre l'eau également.

Sur le marché élargi, Emmi (-1,2%) va embaucher au 1er janvier 2023 au poste de directeur financier Sacha Gerber, actuel responsable des cordons de la bourse de Calida (-3,2%). Le transformateur de produits laitiers a également confirmé sa feuille de route stratégique à court comme à moyen terme.

al/lk/jh/ck