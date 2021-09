Bourse Zurich: l'enthousiasme s'essouffle en fin de matinée

Zurich (awp) - L'optimisme affiché dans les premiers échanges vendredi à la Bourse suisse s'étiolait à l'approche de la mi-journée. En panne de catalyseurs, un nombre croissant de titres viraient au rouge.

La journée des quatre sorcières - qui marque l'expiration simultanée des options et contrats à terme sur les indices et les actions - laisse augurer une volatilité élevée, rappelle John Plassard de Mirabaud Banque. "Cependant, l'esprit des investisseurs semble déjà être focalisé sur la réunion de la Fed de mercredi", poursuit l'analyste.

"Le prochain scénario pour un relèvement des taux de la Fed dispose du potentiel pour remuer des marchés financier qui n'anticipent pour l'heure qu'un cycle de hausses restreint", prévient Karsten Junius chez J. Safra Sarasin.

La zone euro doit encore livrer sa deuxième estimation de l'inflation au mois d'août, tandis que l'Université du Michigan va publier son pointage mensuel sur la confiance des consommateurs au pays de l'oncle Sam en septembre. Dans l'intervalle, Londres a dévoilé un tassement des ventes au détail britanniques en août.

A 10h55, le Swiss Market Index (SMI) s'appréciait encore de 0,37% à 12'074,15 points, après avoir culminé à plus de 12'100 points. Le Swiss Leader Index (SLI) prenait 0,28% à 1987,08 points et le Swiss Performance Index (SPI) 0,36% à 15'633,96 points. Sur les 30 principales valorisations, 17 se maintenaient dans le vert, quatre orbitaient autour de l'équilibre et neuf prenaient l'eau.

Malmenées ces deniers jours, les valeurs du luxe Swatch (porteur +2,5%) et Richemont (+1,6%) continuaient la course en tête, désormais talonnées par l'impondérable producteur autrichien de semi-conducteurs AMS (+1,6%).

Les poids lourds pharmaceutiques se dissociaient nettement, Novartis conservant un gain de 0,7% quand le bon Roche (0,0%) avait perdu toute son avance, alors que débute le congrès annuel virtuel de la Société européenne d'oncologie médicale (Esmo). Le paquebot alimentaire Nestlé (+0,5%) soutenait toujours la tendance.

Logitech (-1,12%) qui chipera dès lundi la place occupée par Swatch au SMI, semblait reculer pour mieux sauter le pas.

Sur le marché élargi, Basilea (+1,1%) a profité de la grand-messe en oncologie pour revendiquer une prolongation de la durée de vie de patients atteints d'une forme rapidement mortelle de cancer des voies biliaires.

jh/al