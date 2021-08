Bourse Zurich: l'érosion s'accélère en fin de matinée

Zurich (awp) - La Bourse suisse creusait ses pertes vendredi à l'approche de la mi-journée. La publication mercredi soir du compte-rendu de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale des Etats-Unis continuait à alimenter les tergiversations des détenteurs de capitaux comme les potins boursiers.

L'institution avait semé l'émoi en révélant qu'une majorité de ses membres préconisait désormais une entame de normalisation avant la fin de l'année. En dernier recours, il ne reste plus aux investisseurs qu'à prier pour le pire, ironise Ipek Oskardeskaya, de Swissquote.

"La péjoration de la situation sanitaire, des indications conjoncturelles molles, ainsi qu'une détérioration de la confiance constituent autant d'éléments susceptibles de convaincre les membres de la Fed qu'ôter prématurément le soutien à l'économie ne constitue pas exactement une bonne idée", poursuit l'analyste de la banque en ligne glandoise.

Sur le plan conjoncturel, le Japon affiche un léger tassement des prix à la consommation en juillet. Les ventes au détail outre-Manche se sont affaissées sur la même période.

A 10h55, le Swiss Market Index (SMI) abandonnait 0,32% à 12'362,79 points, après avoir vainement tenté dans un premier temps de se maintenir au-dessus de la marque des 12'400 points. Le Swiss Leader Index (SLI) reculait de 0,32% à 1997,26 points et le Swiss Performance Index (SPI) de 0,29% à 15'846,08 points.

Sur les trente valorisations les plus en vue, vingt reculaient, sept progressaient, tandis qu'AMS, Sika et Sonova tentaient de s'accrocher à la ligne de flottaison.

Le chimiste de la construction Sika a annoncé dans la nuit la cession de son unité européenne de revêtements industriels à l'américain Sherwin-Williams, pour un montant non dévoilé.

Adecco (+0,1%) glissait au classement pour laisser les rênes à la porteur Swatch (+0,8%), malmenée la veille. Holcim (-1,1%) tenait par contre toujours fermement la lanterne rouge.

Les poids lourds reculaient en ordre dispersé. Le paquebot alimentaire Nestlé égarait 0,1%, quand le bon Roche se délestait de 0,5% et Novartis de 0,7%.

Sur le marché élargi, le fabricant de puces et capteurs U-Blox décrochait de plus de 12%. Le retour dans les chiffres noirs ne représentait en effet que le vestibule d'attentes bien plus élevées que les résultats présentés.

La société immobilière PSP Swiss Property (-1,2%) n'échappait pas au marasme ambiant, malgré une généreuse rentabilité sur les six premiers mois de l'année.

Le distributeur d'abonnements et d'accessoires de télécommunications Mobilezone (+2,5%), le distributeur d'abonnements et d'accessoires de télécommunications Adval Tech (inchangé) et One Swiss Bank (-3,1) ont aussi publié vendredi matin leurs performances semestrielles. La société de participation Nebag (-1,1%) avait pris dès jeudi soir un peu d'avance sur son calendrier.

