Bourse Zurich: l'escalade des tensions autour de l'Ukraine plombe les indices

Zurich (awp) - La Bourse suisse reprenait son chemin de croix mercredi dans les premiers échanges. L'évolution de la situation en Ukraine et la multiplication des mesures gouvernementales comme entrepreneuriales occidentales pour exclure la Russie de l'économie mondiale n'était pas de nature à remonter le moral des détenteurs de capitaux.

Dans le sillage des indices européens, la place new-yorkaise avait terminé dans le rouge vif mardi soir.

La zone euro doit encore présenter les chiffres de l'inflation en février, "qui vont déterminer si la BCE sera à même de relever les taux avant la fin de l'année", souligne John Plassard, de Mirabaud Banque. L'analyste gardera aussi un oeil attentif sur les chiffres ADP de l'emploi au pays de l'oncle Sam.

Si en Suisse certaines sociétés du marché élargi se maintenaient encore à flot, à la faveur notamment de résultats annuels, l'écrasante majorité des titres prenaient l'eau.

A 09h13, le Swiss Market Index (SMI) abandonnait 1,13% à 11'727,66 points, le Swiss Leader Index (SLI) 1,10% à 1851,76 points et le Swiss Performance Index (SLI) 0,90% à 14'884,35 points. Parmi les trente valeurs vedettes, seules quatre échappaient à la Bérézina.

Le logisticien Kühne+Nagel a largement décoiffé les prévisions les plus optimistes du marché en 2021 et assure avoir interrompu l'essentiel de son activité en Russie. Sonova (+1,0%), Swisscom (+0,3%) et Straumann (+0,2%) complétaient le petit groupe des rescapés.

Financières et valeurs du luxe par contre essuyaient de lourdes pertes. Lanterne rouge Swiss Re dégringolait de 3,6%, la porteur Swatch de 3,3%, UBS de 2,9%, Swiss Life de 2,4%, Richemont de 2,3%, Julius Bär de 1,8%, Credit Suisse de 1,4% et Zurich Insurance de 1,2%.

Les poids lourds défensifs modéraient le mouvement de retraite. Le bon de jouissance Roche cédait néanmoins déjà 0,7%, Novartis 0,8% et Nestlé 1,0%.

