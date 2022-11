Bourse Zurich: l'euphorie perdure après le ralentissement de l'inflation US

Zurich (awp) - La Bourse suisse s'apprête à entamer la dernière séance de la semaine sur une note résolument positive, à l'image de la clôture de la veille, qui avait vu son indice phare SMI bondir de près de 2% dans le sillage de chiffres de l'inflation aux Etats-Unis meilleurs qu'attendu.

Les indices à la Bourse de New York ont conclu jeudi sur un bond historique, le Nasdaq s'envolant de plus de 7%, célébrant le ralentissement de l'inflation à 7,7% sur un an, contre 8,2% en septembre, son plus bas niveau depuis janvier.

Ce pourrait être le signe que les mesures prises par la Réserve fédérale américaine (Fed) pour ramener l'inflation dans les clous, en relevant drastiquement le coût de l'argent, commencent enfin à porter leurs fruits.

Sur le marché obligataire, les taux sur les bons à 10 ans ont dégringolé à 3,82% contre 4,09% la veille, la plus forte chute en une séance depuis dix ans.

"Comme la prochaine réunion de politique monétaire de la Fed aura lieu dans un mois, le regain d'optimisme pourrait se poursuivre jusque-là", estime Tina Teng, de CMC Markets.

La liesse régnait également sur les marchés asiatiques, le Nikkei bouclant sur une hausse de près de 3% alors qu'à Hong Kong, le Hang Seng s'envolait de 7,2% en fin de séance.

A 08h15, le Swiss Market Index (SMI) bondissait de 0,85% à 11'214,60 points dans le marché avant-Bourse concocté par la banque Julius Bär. Toutes les valeurs vedettes de la place zurichoise arboraient le vert sur la grille de départ.

Avec une avancée pressentie de 5,6%, Richemont se distinguait, malgré l'annonce d'une perte nette au premier semestre de son exercice décalé 2022/23 en raison d'un effet comptable lié à la vente de la plateforme Yoox-Net-A-porter. Le bénéfice opérationnel des activités poursuivies a bondi de 26% sur un an à 2,7 milliards d'euros pour une marge afférente de 28,1%, en hausse de 30 points de base.

Le concurrent Swatch (+3,6%) profitait visiblement de l'annonce du groupe de luxe genevois.

Holcim (+1,7%) a fixé au 14 novembre le lancement de son programme de rachats d'actions de 2 milliards de francs suisses annoncé fin octobre.

Les poids lourds Nestlé, Novartis et Roche (+0,5%) évoluaient en retrait du marché, sans nouvelle particulière.

Sur le marché élargi, Flughafen Zürich (+1,2%) a fait état jeudi soir d'un trafic meilleur qu'attendu en octobre et a relevé dans la foulée ses objectifs annuels, anticipant désormais sur l'ensemble de l'année 22 millions de passagers, contre 20 millions précédemment. L'exploitant aéroportuaire a également confirmé le retour du versement de dividendes l'année prochaine.

Implenia (non recensé) a prolongé à décembre 2027 un crédit syndiqué de 650 millions de francs suisses dont l'échéance initiale avait été fixée à décembre 2023.

Addex Therapeutics (non recensé) a terminé le troisième trimestre de l'année avec une trésorerie mieux garnie qu'au début, mais les volatils revenus de collaborations se sont évaporés de près de moitié sur un an à 416'000 francs suisses.

