Bourse Zurich: l'indice SMI part à la baisse

Zurich (awp) - Après une ouverture quasiment à l'équilibre, la Bourse suisse cédait ses gains mardi à l'approche de la mi-journée. La saison des résultats trimestriels commençait lentement en Suisse et devrait s'accélérer ces prochains jours, notamment aux Etats-Unis. Investisseurs et analystes scrutaient tout signe de rebond d'activité.

"L'évolution des bénéfices des entreprises américaines au 1er trimestre pourrait, en cas de surprises positives, alimenter la hausse actuelle des marchés et ainsi poursuivre l'euphorie à laquelle nous faisons face depuis fin octobre 2020", a estimé John Plassard de Mirabaud Banque dans un commentaire.

Selon le spécialiste de la banque genevoise, "les analystes et les entreprises ont été beaucoup plus optimistes que d'habitude dans leurs révisions d'estimations et leurs perspectives de bénéfices pour le premier trimestre".

A la Bourse suisse vers 10h46, l'indice vedette SMI reculait de 0,24% à 11'154,78 points, alors que le SLI gagnait tout juste 0,01% à 1814,33 points. L'indice du marché élargi SPI abandonnait à peine 0,01% à 14'248,18 points.

Givaudan (+2,8%) restait ancré en tête du classement, porté par une activité solide au premier trimestre. Les trois premiers mois de 2021 se sont révélés fructueux pour le groupe genevois, qui a enregistré une croissance organique nettement supérieure aux attentes. Cette progression a été soutenue par les deux divisions, mais plus particulièrement par Parfums et Beauté. Les objectifs à moyen terme sont confirmés.

Le numéro un mondial des arômes et parfums était suivi par Clariant (+1,4%) et AMS (+1,3%).

UBS (-1,9%) affichait, à l'inverse, toujours la plus mauvaise performance, en raison d'un traitement hors-dividende de 0,37 dollar. La banque aux trois clés était suivie par Swiss Re (-1,8%) et Alcon (-0,9%). Le réassureur a pourtant vu son objectif de cours relevé par Barclays.

La deuxième bancaire Credit Suisse (+0,6%) ne faisait pas grand cas, dans l'immédiat, des remous provoqués par l'affaire Greensill. L'établissement a effectué une deuxième distribution de 1,7 milliard de dollars en espèces aux investisseurs des fonds en liquidation Supply Chain de Greensill, portant le total des versements à 4,8 milliards.

Sur le marché élargi, Carlo Gavazzi (+14,0%) poursuivait son envolée. Le fournisseur de composants électroniques prévoit des ventes stables et un bénéfice net en progression pour son exercice décalé 2020/21.

Tornos (+11,9%) accélérait le mouvement haussier. Le fabricant prévôtois de machines-outils table sur un résultat semestriel bien meilleur cette année que l'exercice précédent.

Pierer Mobility (+2,5%) montait aussi. Le fabricant de deux-roues a encore enregistré une forte demande au 1er trimestre. Les perspectives restent positives et le groupe a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2021.

Kuros (-1,0%) inversait la tendance positive. Le développeur de substituts osseux a annoncé le traitement d'un premier patient à l'occasion d'une étude sur le Magnetos Putty.

Dufry (+1,4%) réagissait positivement à une émission obligataire de 850 millions d'euros au total en deux tranches, après n'avoir quasiment pas bougé en matinée.

al/lk