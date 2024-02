Zurich (awp) - La Bourse suisse, qui avait majoritairement évolué dans le vert en première partie de séance, a été plombée par l'inflation américaine et a terminé dans le rouge mardi. Après avoir oscillé autour de la barre des 11'200 points avant les données américaines, le SMI est passé sous l'équilibre et a terminé un peu au-dessus de celle des 11'100 points qu'il a effleurée à son plus bas du jour.

A New York, Wall Street reculait nettement en matinée, la déception l'emportant après une inflation persistante aux Etats-Unis, plus forte que prévu en janvier.

L'indice des prix à la consommation (CPI) a progressé de 0,3% lors du premier mois de l'année, plus qu'en décembre et plus qu'attendu.

Sur un an, la hausse des prix ralentit certes à 3,1% mais moins qu'espéré. L'inflation sous-jacente, sans l'énergie et l'alimentation, est tenace, restant à 3,9%.

"Ces données, qui montrent une réaccélération, confortent l'opinion de la Fed selon laquelle les baisses de taux d'intérêt ne sont pas pour tout de suite", a commenté Rubeela Farooqi, économiste en chef pour HFE.

En Suisse par contre, l'inflation a connu au mois de janvier un net ralentissement, s'établissant à 1,3% sur un an, contre 1,7% le mois précédent. Les économistes interrogés par l'agence AWP anticipaient une poussée entre 1,5% et 2,2%.

Pour les analystes d'UBS, il est cependant encore trop tôt pour crier victoire. Une nouvelle hausse du taux de référence des loyers, une augmentation de la TVA et les turbulences géopolitiques - notamment en mer Rouge - continuent de représenter le risque d'une nouvelle hausse des prix. Une baisse en mars du taux directeur par la Banque nationale suisse (BNS) serait donc prématurée, selon les experts de la banque aux trois clés, qui tablent tout de même cette année sur trois assouplissements monétaires à partir de juin.

Dans cet environnement, le SMI a fini en recul de 0,33% à 11'142,79 points, avec un plus bas à 11'100,88 points et un plus haut à 11'231,94 points. Le SLI a abandonné 0,48% à 1802,45 points et le SPI 0,36% à 14'581,33 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 17 ont reculé et 13 avancé.

Le groupe des gagnants du jour est emmené par Sandoz (+2,2%), suivi de Swiss Re (+1,5%) et Zurich Insurance (+0,9%).

Les poids lourds Roche (bon +0,4%, porteur +0,3%) et Novartis (+0,4%) ont soutenu l'indice, alors que Nestlé (-0,4%) a perdu du terrain.

Roche, par l'intermédiaire de Roche Tissue Diagnostics (RTD), et le développeur de logiciels de diagnostic américaine Pathai ont conclu un accord de recherche dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA). Les deux entreprises espèrent faire progresser la médecine de précision en réunissant l'interprétation de l'IA et les diagnostics compagnons.

Egalement recherché, Swisscom (+0,7%) n'a pas souffert d'une réduction d'objectif de cours par JPMorgan, qui a confirmé "underweight" après les chiffres de vendredi passé. Selon les analystes, les perspectives restent difficiles pour le géant bleu. Ce dernier a par ailleurs annoncé une augmentation des salaires de 1,9% à partir du 1er avril.

Dans le camp des perdants, Julius Bär (-2,1%) a fini lanterne rouge, derrière Geberit et Straumann (chacun -1,9%).

UBS (-1,6%) a aussi perdu du terrain.

Schindler (-0,2%) dévoile ses résultats annuels mercredi. Les analystes attendent un chiffre d'affaires de 11,47 milliards de francs suisses, des entrées de commandes de 11,46 milliards et un bénéfice net de 906 millions de francs suisses. Le dividende est prévu à 4,31 francs suisses par action.

Sur le marché élargi, le spécialiste des antifongiques et antibiotiques Basilea (+8,8%) a certes vu sa rentabilité nette s'éroder l'an dernier, mais la direction entend faire mieux que redresser la barre cette année. Les ventes du Cresemba et du Zevtera doivent continuer à croître. Le regard se tourne aussi vers les Etats-Unis et un feu vert attendu de la part de la FDA.

Flughafen Zürich a faibli de 1,3%, au lendemain de la publication d'un rebond de sa fréquentation en janvier. Celle-ci demeure toutefois encore inférieure aux standards d'avant la crise sanitaire.

Le spécialiste des matériaux composites Gurit (-3,9%) a nommé Javier Perez Freije en tant que nouveau directeur financier. Le citoyen espagnol entamera ses nouvelles fonctions le 1er mai.

La société immobilière Peach Property (-5,9%) a annoncé lundi soir le départ du directeur financier Thorsten Arsan fin août 2024. Un nouveau responsable sera présenté prochainement.

rp/al