Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé sur une note négative mercredi. Après avoir évolué majoritairement un peu au-dessus de l'équilibre et des 11'500 points jusqu'en début d'après-midi, le SMI s'est enfoncé en direction des 11'400 points après la publication de l'inflation en mars aux Etats-Unis avec un plus bas à moins de dix points de ce niveau. Il est par la suite remonté sans parvenir toutefois à repasser au vert.

A New York, Wall Street cédait du terrain en matinée, sous le choc après une accélération de l'inflation aux Etats-Unis qui met en doute l'idée même d'une baisse de taux cette année par la banque centrale américaine (Fed).

"La tonalité du marché actions a brutalement changé après la publication de l'indice de prix CPI pour mars", a commenté, dans une note, Patrick O'Hare de Briefing.com.

Les prix à la consommation ont progressé de 3,5% sur un an en mars, plus que les 3,4% projetés par les économistes. Plus préoccupant encore, l'indice de base, c'est-à-dire hors alimentation et énergie, est ressorti à 3,8% sur un an, au-dessus des 3,7% attendus.

"Comment la Fed peut-elle baisser ses taux si l'inflation remonte?", s'est interrogé Adam Sarhan de 50 Park Investments. "L'idée même d'une baisse en 2024 est remise en cause, et maintenant, le marché s'adapte à cette nouvelle réalité."

Le SMI a terminé en baisse de 0,09% à 11'495,21 points, avec un plus bas à 11'404,39 points et un plus haut à 11'559,63 points. Le SLI a cédé 0,16% à 1885,09 points et le SPI 0,10% à 15'158,81 points. Sur les 30 valeurs vedettes, 20 ont reculé, neuf avancé et SGS a fini stable.

Givaudan (+1,3%) précède VAT Group (+1,3%) et les deux titres Roche (porteur et bon chacun +1,2%) sur le podium du jour.

Givaudan dévoile jeudi ses chiffres d'affaires au 1er trimestre. Les analystes du consensus AWP tablent sur un total de 1,8 milliard de francs suisses, dont 867 millions pour la division Parfums et 945 millions pour la division Arômes. La croissance organique devrait atteindre 7,1%.

VAT Group publie lui aussi des informations sur la marche de ses affaires au 1er trimestre. Les analystes prévoient des entrées de commandes de 222,4 millions de francs suisses et un chiffre d'affaires de 205,6 millions.

Roche a obtenu le marquage CE en Europe pour son diagnostic compagnon du cancer du sein nommé Ventana HER2 (4B5).

Les deux autres poids lourds Nestlé (-0,05%) et Novartis (-0,3%) n'ont pas échappé à la tendance, mais ont tout de même fait mieux que l'indice. La veille, Novartis avait annoncé quelque 400 suppressions d'emploi en Suisse au cours des deux ou trois prochaines années sur les 10'400 que compte le groupe, dont 3000 dévolus au développement.

Les plus gros perdants du jour sont UBS (-2,7%), Geberit et Sandoz (chacun -2,0%).

Le Conseil fédéral a publié ce mercredi le rapport sur la stabilité des banques, esquissant des règles plus strictes pour les établissements d'importance systémique, notamment en matière de fonds propres et de liquidités. Dans l'ensemble, de nombreuses mesures sont efficaces. Mais le dispositif actuel est lacunaire et nécessite des corrections. Le Conseil fédéral propose un vaste train de mesures, dont 22 peuvent être mises en oeuvre directement. L'une des priorités est d'accroître le ratio de liquidités propres détenues par les banques.

Sur le marché élargi, le transformateur de cacao Barry Callebaut (+11,0%) a enregistré un affaissement de sa rentabilité sur les six premiers mois de son exercice décalé 2023/24, en dépit d'un chiffre d'affaires en nette progression. Pour l'ensemble de l'exercice, le négociant et transformateur de produits cacaotés s'attend à une stagnation des volumes et de ses résultats.

Déjà présent en Suisse romande, Solstis fournit désormais des installations photovoltaïques en Suisse alémanique aussi, a indiqué le groupe énergétique bernois BKW (-1,4%). L'entreprise fait partie de BKW Building Solutions depuis 2022.

Le pharmacien en ligne Docmorris (-8,3%) a été dûment approuvé par le gendarme allemand de la santé numérique dans le cadre du déploiement outre-Rhin de la prescription électronique.

Le négoce des actions Intershop (-3,6%) a repris ce mercredi. Il avait été interrompu la semaine passée en raison de problèmes techniques liés au split des actions.

Les titres suivants étaient traités hors dividende: Bossard (inchangé à 209,50 francs suisses, hors dividende de 4,0 francs suisses), Calida (-2,8% ou -0,80 franc, dividende 0,60 franc), Forbo (-2,2% ou -24,0 francs suisses, dividende 25,0 francs suisses), Mobilezone (-8.3% ou -1,22 franc, dividende 0,90 franc) et VZ Holding (-0,4% ou -0,40 franc, dividende 2,24 francs suisses).

rp/al