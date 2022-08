Bourse Zurich: l'inquiétude reprend le dessus en attendant le discours de Powell

Zurich (awp) - La Bourse suisse naviguait en territoire négatif vendredi à l'approche de la mi-journée, après avoir cédé ses gains initiaux.

La veille, la Bourse de New York avait terminé en hausse, stimulée par des indicateurs meilleurs qu'attendu et plutôt sereine quant au discours du président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell, à l'occasion du symposium des banquiers centraux qui se tient actuellement à Jackson Hole.

Le marché caresse l'espoir que le patron de la Fed y adopte un ton plus accommodant que Jim Bullard. Le président de la Fed de Saint Louis avait affirmé que l'inflation pourrait être plus persistante qu'anticipé, rappelle John Plassard, de Mirabaud Banque.

Sa consoeur Ipek Ozkardeskaya de Swissquote prédit que "le temps va s'arrêter" et estime qu'il est dans l'intérêt du patron de la Fed "de rester terre-à-terre et de se concentrer sur l'inflation car la hausse des marchés alimenterait davantage l'inflation"

Pour Michael Hewson, de CMC Markets, Jerome Powell "se retrouve dans la situation plutôt difficile de devoir accompagner en douceur la baisse des marchés" alors que ceux-ci doivent se faire à l'idée d'un contexte macroéconomique moins bon qu'envisagé.

A 11h15, le Swiss Market Index (SMI) cédait 0,10% à 11'052,80 points, le Swiss Leader Index (SLI) 0,13% 1694,97 points et l'indice du marché élargi Swiss Performance Index (SPI) 0,17% à 14'260,60 points. Sur les 30 principales cotations, 14 lâchaient du lest et 16 prenaient de l'embonpoint.

UBS (+0,7%) avait repris les commandes, alors que Novartis et Temenos (+0,6% chacun) ferraillaient pour la deuxième place.

Le géant pharmaceutique bâlois, qui a annoncé la veille ses intentions d'autonomiser sa filiale de génériques Sandoz et de l'introduire en Bourse, a également fait état dans la soirée de la suspension d'une étude de phase II avec son candidat branaplam pour le traitement de la maladie d'Huntington sur recommandation d'un comité d'experts indépendants.

Son éternel rival Roche (+0,2%) se situait dans le ventre mou du classement, alors que le troisième poids lourd Nestlé (-0,9%) pointait dans le rouge, sans nouvelle particulière.

Swiss Re (+0,2%) a vu son objectif de cours légèrement raboté par Barclays, qui reste neutre sur le titre (equal weight). L'analyste estime que les catastrophes naturelles et l'inflation constituent des défis de taille pour le géant de la réassurance zurichois.

En queue de classement, Givaudan (-1,7%) tenait la lanterne rouge, derrière Kühne+Nagel (-1,2%), Sonova et Sika (-1,1% chacun).

Sur le marché élargi, les sociétés immobilières Hiag (+1,0%) et Zug Estate (non traité) ont fait le point sur leurs performances respectives après les six premiers mois de l'exercice.

SFS (+1,3%) a fait état d'un chiffre d'affaires semestriel en forte hausse, mais l'essoufflement de la demande et l'inflation des coûts ont pesé sur la rentabilité, poussant la direction à revoir à la baisse ses ambitions en la matière.

Edisun Power (+1,7%) a généré sur les six premiers mois de l'année un chiffre d'affaires de 9,23 millions de francs suisses, soit 8% de plus qu'un an auparavant, grâce à des conditions météorologiques favorables et de prix de l'électricité élevés

Le fabricant de panneaux solaires Meyer Burger (-1,9%) a vu sa recommandation dégradée à "conserver" par Research Partners, qui justifie sa décision par le fait que le cours se rapproche de l'objectif fixé à 0,60 franc.

