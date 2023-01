Bourse Zurich: l'optimisme des investisseurs porte le SMI

Zurich (awp) - La Bourse suisse a terminé la séance de vendredi dans le vert, soutenue par la tendance positive sur les marchés mondiaux. Les investisseurs ont fait fi des risques de récession mondiale et des déclarations de responsables de banques centrales gardant le cap sur le resserrement des taux, préférant croire au rebond économique.

"Nous avons connu une nouvelle semaine chargée et qui nous rappelle que même s'il existe plus de raisons d'être optimiste cette année, comparé à la précédente, l'exercice ne va pas être de tout repos", a averti Craig Erlam d'Oanda dans un commentaire.

Au Forum économique mondial (WEF) qui s'est achevé ce vendredi à Davos, le président de la Banque nationale suisse (BNS) Thomas Jordan,a assuré que "l'inflation américaine et européenne est encore à un niveau où une politique monétaire plus serrée est requise". Il a également indiqué que la troisième hausse de taux opérée en décembre par l'institut d'émission pouvait ne pas être la dernière.

A Wall Street, les trois principaux indices évoluaient à l'unisson en hausse.

A la Bourse suisse, le Swiss Market Index (SMI) a fini sur un gain de 0,32% à 11'295,02 points, après un plus haut à 11'320,38 et un plus bas à 11'274,43 points. Le Swiss Leader Index (SLI) a pris 0,54% à 1751,54 points et le Swiss Performance Index (SPI) 0,37% à 14'501,36 points.

La grande majorité des valeurs vedettes a bouclé la séance dans le vert, emmenées par Credit Suisse (+3,3%), Swiss Life (+2,6%) et Swatch (+2,2%).

Les analystes d'Oddo BHF ont repris la couverture de la banque aux deux voiles à "underperform", tandis que Bank of America a relevé l'objectif de cours à 3,85 francs suisses, contre 3,60 francs suisses, tout en confirmant le titre à l'achat.

Le groupe électrotechnique ABB (+1,3%) a cédé la dernière des trois unités dont il voulait se séparer, conformément à sa stratégie de recentrage. Le groupe zurichois vend sa division Power Conversion au taïwanais Acbel Polytech pour 505 millions de dollars en numéraire.

Holcim (+0,7%) s'est vu attribuer par le Fonds pour l'innovation de l'Union européenne un financement de 328 millions d'euros pour deux projets de décarbonation, en Allemagne et en Pologne.

Les poids lourds Novartis (-0,04%), Roche (-0,1%) et Nestlé (-0,3%) ont tous fini dans le rouge.

Gebeerit (-0,3%) a été malmené au lendemain de ses résultats annuels. Deutsche Bank a dégradé la recommandation du groupe st-gallois à "sell", contre "hold" précédemment, et Société Générale l'a abaissée à "hold" de "buy".

Sonova (-2,0%), Lonza (-1,1%) et Straumann (-1,1%) ont fermé la marche, sans indication particulière.

Sur le marché élargi, Zehnder (+6,6%) a décollé, après avoir fait état d'une nette hausse du chiffre d'affaires en 2022, soutenue notamment par des acquisitions et la hausse des prix.

SFS (+3,3%) a vu son chiffre d'affaires s'envoler en 2022, porté par l'acquisition de l'allemand Hoffmann.

Coltene (+1,5%) a aussi été recherché, même après avoir raté le coche en matière d'objectifs de chiffre d'affaires et de rentabilité en 2022.

BB Biotech (+0,7%) a essuyé l'an dernier une nouvelle perte massive de 358 millions de francs suisses, après avoir déjà perdu 405 millions en 2021.

Huber+Suhner (+0,2%) a vu ses ventes progresser de 11% à 954,6 millions de francs suisses l'an dernier, tandis que ses entrées d'ordres ont fléchi.

Autoneum (+0,2%) est revenu de justesse du bon côté de la barre. Le groupe a amélioré son chiffre d'affaires l'an dernier, mais a continué à faire face à des problèmes de livraison.

al/buc