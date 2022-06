Bourse Zurich: l'optimisme prévaut après la solide performance de Wall Street

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait profiter lundi d'un élan d'optimisme, portée par sa solide performance ainsi que celle de Wall Street vendredi en clôture. Les espoirs de voir les banques centrales modérer leur politique de resserrement monétaire face à une éventuelle récession rendaient les investisseurs plus positifs.

La Bourse de New York a fini en nette hausse vendredi soir, le Dow Jones ayant progressé de 2,68%, le Nasdaq de 3,34% et l'indice élargi S&P 500 de 3,07%.

Cette forte progression est intervenue après la publication jeudi des indices des directeurs d'achat (PMI) aux Etats-Unis "en dessous des attentes (et) qui pourraient laisser entendre que la Fed va adopter une politique monétaire moins 'hawkish' (en faveur d'une remontée des taux directeur) qu'estimée auparavant", a indiqué John Plassard de Mirabaud Banque dans un commentaire.

Dans son rapport annuel, la banque des règlements internationaux (BRI) a pourtant estimé que les banques centrales vont devoir "agir de manière décisive" et "sans tarder" pour assurer le retour à une inflation faible et stable, tout en limitant l'impact sur la croissance.

Les marchés boursiers devraient réagir positivement et les indices européens "ouvrir en hausse ce matin dans le sillage de la clôture des marchés américains, convaincus qu'un rebond technique 'plus durable' est de l'ordre du possible", a ajouté M. Plassard.

A la Bourse suisse vers 08h06, l'indice vedette SMI s'apprêtait à ouvrir en hausse de 0,73% à 10'902,59 points, après avoir clôturé en forte hausse de 3,54% vendredi dernier, selon les indications préalables fournies par la banque Julius Bär.

Toutes les valeurs vedettes étaient orientées en hausse, dans un marché pauvre en nouvelles d'entreprises.

Richemont (+1,3%) sortait du lot, malgré un abaissement d'objectif de cours par UBS. La banque a cependant confirmé sa recommandation du titre à l'achat.

Parmi les poids lourds de la cote, Novartis (+1,5%) était également recherché. Le groupe pharmaceutique a dévoilé le succès d'une étude clinique pour le médicament Kesimpta contre la sclérose en plaques. La Commission européenne a par ailleurs accordé une extension d'homologation pour Cosentyx contre deux catégories d'arthrite idiopathique juvénile chez les patients âgés de six ans et plus.

Les deux autres grandes capitalisations Roche (+0,5%) et Nestlé (+0,5%) avançaient moins vite.

Chez les bancaires, UBS (+1,0%) était aussi en forme, alors que son homologue Credit Suisse (+0,4%) progressait plus modestement.

Sur le marché élargi, Basilea (+2,6%) était porté par la confirmation de son objectif de rentabilité pour 2023.

Clariant (+2,4%) suivait la même voie. Le directeur général du chimiste bâlois, Conrad Keijzer, a déclaré dans la presse être "correctement positionné pour mettre en pratique (la) stratégie de croissance" du groupe.

DKSH (+1,6%) a acquis pour un montant non dévoilé l'entreprise luganaise Refarmed, active dans la fourniture d'ingrédients pharmaceutiques actifs et de formes posologiques finies aux fabricants de médicaments génériques.

al/vj