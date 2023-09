Zurich (awp) - Ayant entamé la dernière séance de la semaine du bon pied, la Bourse suisse confortait ses gains à l'approche de la mi-journée, le SMI s'approchant du seuil des 11'000 points. Alors que le flux d'informations d'entreprises demeure modeste, les investisseurs se concentreront ce vendredi sur la publication de l'inflation (PCE) en août aux Etats-Unis, l'indicateur de renchérissement le plus suivi outre-Atlantique par la Réserve fédérale (Fed).

La publication jeudi d'une nette révision à la baisse de la consommation personnelle pour le 2e trimestre, qui rentre directement dans la constitution de la croissance américaine, "laisserait entendre que les hausses de la Fed commencent à avoir un effet sur la 1ère économie mondiale", a observé John Plassard, de Mirabaud Banque.

Du côté des informations macroéconomiques du jour, la production industrielle au Japon est restée stable en août sur un mois, selon des données préliminaires. La stabilité reflète notamment la faiblesse de la demande extérieure sur fond de ralentissement économique mondial. En France, l'inflation a atteint 4,9% sur un an en septembre, un chiffre identique à celui du mois d'août. "Le ralentissement sur un an des prix de l'alimentation, des services et des produits manufacturés" est "contrebalancé par l'accélération des prix de l'énergie", selon l'Insee.

Le taux de chômage en Allemagne est resté stable en septembre, malgré la récession qui touche la première économie européenne. Il a atteint 5,7% pour le quatrième mois d'affilée, quand le nombre de chômeurs a lui augmenté de 10'000 sur un mois, en données corrigées des variations saisonnières (CVS).

Avant de découvrir en début d'après-midi l'inflation aux Etats-Unis en août, les investisseurs se pencheront sur les ventes au détail en Allemagne du mois dernier, ainsi que le renchérissement en septembre en Italie et dans la zone euro.

Après avoir démarré la séance en hausse de 0,31%, le SMI a étoffé ses gains tout au long de la matinée, franchissant le cap des 11'000 points et atteignant un plus haut du jour vers peu après 10h20 à 11'014,05 points. Peu avant 10h45, l'indice phare notait à 11'010,40 points, en hausse de 0,85%. Le SLI progressait un peu plus franchement soit de 1,27% à 1726,52 points, alors que l'indicateur élargi SPI prenait 1,15% à 14'451,34 points.

Sur les trente valeurs constitutives du Swiss Leader Index, seule Swiss Re perdait du terrain, alors qu'ABB faisait du surplace.

En haut de tableau, le géant genevois du luxe Richemont (+3,6%) s'emparait de la première place, la reprenant à VAT Group (+3,1%), alors que Berenberg a relevé ses attentes pour l'action du spécialiste st-gallois des équipements de pompes à vide. Schindler (+2,8%) s'installait sur la 3e marche du podium provisoire.

Concurrent biennois de Richemont dans l'horlogerie Swatch Group (+1,9%) était distancé. SIG Group (+2,5%), Straumann (+2,4%) et SGS (+2,2%) figuraient aussi au rang des titres les plus recherchées de la matinée. Quant aux trois poids lourds de la cote, ils étaient un peu moins en verve, la nominative Nestlé et le bon Roche prenant respectivement 1,5% et 1%, alors que Novartis ne gagnait que 0,5%.

Parmi les rares informations d'entreprises de la matinée, Swiss Life (+1,4%) a fait part du lancement lundi du programme de rachat d'actions d'un maximum de 300 millions de francs suisses validé début septembre par le conseil d'administration.

Credit Suisse, désormais intégrée au sein du numéro un bancaire helvétique UBS (+0,8%), a dévoilé son rapport semestriel, avec à la clef un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 2,21 milliards de francs suisses. La performance doit toutefois beaucoup à l'amortissement intégral en mars des obligations AT1 par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma), qui a généré à lui seul un gain de 14,11 milliards.

Swiss Re héritait de la lanterne rouge (-0,9%), derrière ABB (stable) et l'assureur Zurich Insurance (+0,1%).

Sur le marché élargi, Inficon décollait de 6,1%, Berenberg ayant aussi relevé sa recommandation pour le fabricant de puces à "buy", contre "hold" précédemment. L'objectif de cours monte à 1325 francs suisses, après 1222 francs suisses.

Spexis (+4,3%) était aussi à la fête, le laboratoire rhénan issu du rapprochement de feu Polyphor et du massachussetais Enbiotix, ayant sensiblement réduit sa perte sur les six premiers mois de l'année, à 3,9 millions de francs suisses, contre 10,0 millions sur la même période douze mois plus tôt. Les réserves de liquidités et équivalents par contre se sont évaporées de moitié sur six mois, pour s'affaisser à 0,9 million fin juin.

