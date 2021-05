Bourse Zurich: l'optimisme tient bon après la pause de l'Ascension

Zurich (awp) - La Bourse suisse a entamé la dernière séance de la semaine sur une note clairement positive, l'enthousiasme prévalant après le congé de l'Ascension n'étant visiblement pas retombé. Le négoce devrait cependant se dérouler dans le calme lors de cette journée "de pont", où les impulsions s'avèrent être une denrée rare.

Pour les analystes de Raiffeisen, cette entame de séance favorable s'inscrit dans le sillage de la bonne évolution des places newyorkaise et asiatiques durant le férié de l'Ascension. Les nouvelles sont également encourageantes sur le front du coronavirus, où l'incidence sur sept jours a passé à nouveau sous le seuil de 100 en Allemagne.

En termes de données macroéconomiques, les investisseurs se tourneront du côté des Etats-Unis, où les ventes au détail et la production industrielle pour le mois d'avril seront dévoilées.

Vers 9h10, le Swiss Market Index (SMI) gonflait de 0,56% à 11'098,03 points et le Swiss Leader Index (SLI) de 0,61% à 1790,33 points. Le Swiss Performance Index (SPI) s'enrobait de 0,58% à 14'223,56 points. Parmi les valeurs vedettes, Swatch (-1,2% ou -3,5 francs suisses) - traité hors dividende de 3,5 francs suisses - et Credit Suisse (-0,3%) étaient les seules dans le rouge. AMS était stable.

Barclays a relevé l'objectif de cours de Kühne+Nagel (+1,6%), soulignant le potentiel que représente la reprise d'Apex pour le développement en Asie. Entre 2022 et 2025, le résultat opérationnel (Ebit) devrait bondir de 15%, affirme le géant bancaire britannique. Logitech (+1,6%) et Julius Bär (+1,4%) complétaient le trio de tête.

Zurich Insurance (+0,6%) a bénéficié d'un double relèvement d'objectif de cours de DZ Bank et Credit Suisse.

Du côté des poids lourds, Nestlé (+1,0%) et Novartis (+0,8%) soutenaient l'indice, tandis que Roche (+0,2%) se laissait distancer.

Sur le marché élargi, Elma (non traité) s'attend à plus que doubler son bénéfice net semestriel, grâce à un début d'année en fanfare. Le producteur zurichois de boîtiers et composants a vu ses recettes aux Etats-Unis bondir de 25% entre janvier et avril, tandis que la croissance a atteint 15% en Asie. Elma va profiter d'un effet de base favorable, le groupe ayant pâti de reports de projets lors de l'éclatement de la pandémie en 2020.

Rieter (non négocié) a témoigné mercredi soir d'une reprise de la demande. Le fabricant de machines textile a enregistré des commandes pour près de 300 millions de francs suisses. Sur l'ensemble du 1er semestre, il table sur des entrées de commandes d'environ 800 millions.

