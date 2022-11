Bourse Zurich: la Chine reconfine, les investisseurs sur la touche

Zurich (awp) - La Bourse suisse s'acheminait mardi vers une ouverture à reculons, dans le sillage d'une séance morose outre-Atlantique. La drastique réaction de Pékin à l'emballement des nouveaux cas de Sras-Cov-2 balayait les espoirs de voir l'Empire du Milieu assouplir durablement sa politique zéro-Covid.

"Les indicateurs économiques US se sont avérés plus faibles que prévu, avec une chute de l'indice d'activité de la Fed de Chicago à un plus bas en quatre mois. (...) Des doutes resurgissent sur une réouverture économique de la Chine, après une recrudescence des restrictions dans des parties sensibles du pays", note Credit Suisse dans un commentaire matinal.

A 08h10, le préSMI extrapolé par Julius Bär égarait 0,7% à 11'076,99 points.

En l'absence de nouvelles d'entreprises cotées, les commentaires d'analystes jouaient les arbitres. Sonova (+0,7%) et Swiss Re (+0,4%) profitaient ainsi de relèvements d'objectifs de cours pour jouer les rescapés, dans un SMI sinon légèrement mais intégralement sinistré.

Le mouvement de repli était toutefois contenu, les reculs s'échelonnant entre 0,06% pour la défensive Swisscom et 0,14% pour ABB.

Hors indice phare, Julius Bär (+0,7%) surfait aussi sur les réactions des analystes à la présentation lundi de sa performance sur dix mois.

Sur le marché élargi, U-Blox (+0,9%) tient une journée pour investisseurs, à l'occasion de laquelle le producteur de puces de géolocalisation et de modules cellulaires a reconduit sa feuille de route pour l'année qui s'achève.

A l'autre bout du classement, Leonteq (-0,9%) a vu son objectif de cours raboté par Credit Suisse. La lanterne rouge semblait par contre promise à la banque en ligne glandoise Swissquote (-1,1%), sans indication particulière.

jh/ck