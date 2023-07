Zurich (awp) - A la peine dès l'ouverture de la séance, la Bourse suisse creusait ses pertes à l'approche de la mi-journée. Alors que le flux de nouvelles d'entreprises demeure modeste en attendant le début de la saison des résultats semestriels, les investisseurs se concentraient sur la publication mardi soir des Minutes de la dernière réunion du Comité de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed s'est révélé plus "awkish" que prévu, observe Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote. Il a révélé que certains responsables préféraient une nouvelle hausse de 25 points de base dès maintenant plutôt qu'une pause. Presque tous ont déclaré qu'un nouveau resserrement serait probablement approprié, et les prévisions ont montré qu'ils s'attendaient également à une légère récession, note-t-elle.

"La baisse du marché action est davantage attribuable aux dernières publications de données, plutôt mitigées", estiment les analystes de la Deutsche Bank. "Il y a d'abord eu les PMI européens, ressortis en dessous des attentes, et suscitant ainsi de nouvelles craintes de récession. Le marché a aussi accueilli un faible indice ISM manufacturier en début de semaine et hier, des données décevantes sur la reprise économique en Chine", ont-ils ajouté.

La séance de jeudi sera marquée par un ensemble de publications importantes aux Etats-Unis: notamment l'ISM pour les services, l'enquête ADP sur l'emploi privé et les demandes d'allocations chômage, avant le rapport sur l'emploi vendredi.

Après avoir démarré sur un repli de 0,73%, le SMI a accentué son repli tout au long de la matinée, touchant après 10h00 un plus bas de la séance à 11'062,81 points. Vers 10h45, l'indice phare du marché notait à un niveau à peine plus élevé de 11'064,91 points en baisse de 1,15%. Le SLI cédait quant à lui 1,03% à 1732,11 points et l'indicateur élargi SPI 1% à 14'593,01 points.

Lonza (+0,3%) excepté, Toutes les valeurs constitutives du Swiss Leader Index s'affichaient en rouge, la fourchette des replis s'établissant entre 3 et 0,1%.

En bas de tableau, Sika (-3%), qui a fait part de l'acquisition pour un montant non dévoilé de l'entreprise familiale américaine Thiessen Team USA, un fabricant de béton et de mortier destiné au secteur minier, reprenait la lanterne rouge à la toujours volatile ams-Osram (-2,8%), derrière Richemont (-2,2%), Holcim (-2%) et Swatch Group (-1,9%). Geberit (-1,7%) était aussi à la peine, Société Générale ayant réduit son objectif de cours pour le titre du spécialiste st-gallois des techniques sanitaires.

HSBC et Berenberg ont tous deux abaissé leur objectif de cours pour le titre Sika. HSBC en ayant fait de même pour celui du géant des matériaux de construction Holcim, les analystes de l'établissement britannique anticipant un ralentissement du secteur mondial de la construction cette année et la prochaine.

Les trois poids lourds de la cote évoluaient aussi dans le rouge, Novartis (-1,1%) et Roche (-1,3%) pesant tout particulièrement sur les indices, alors que l'alimentaire Nestlé (-0,5%) se montrait un peu plus résistante.

Le seuil nécessaire pour assurer le financement de l'action judiciaire collective en faveur des actionnaires de Credit Suisse a été atteint, selon la société Legalpass, à l'origine de cette démarche. L'avocat choisi par la jeune pousse lausannoise va désormais pouvoir préparer et introduire la plainte auprès du tribunal zurichois compétent. UBS (-1,4%) a indiqué avoir remboursé un emprunt de 1,3 milliard de dollars et vouloir nouer un partenariat stratégique avec la société de technologies financières (fintech) Numarics. Le géant bancaire a également pris une participation non spécifiée dans la jeune pousse, via son segment de capital-risque UBS Next.

A l'autre extrémité du classement, Lonza (+0,3%) tenait le choc, tout comme Straumann (-0,1%) et ABB (-0,2%).

Du côté du marché élargi, Emmi lâchait 0,7%. Poursuivant le réalignement de son activité, le transformateur laitier lucernois a vendu à perte l'allemand Gläserne Molkerei, spécialisé dans les produits bio régionaux, à la société de participation Mutares.

Pierer Mobility (-0,5%) a renforcé sa coopération avec le chinois CFMoto, ce dernier étoffant sa participation de 1,37% à 2,0% dans le constructeur autrichien de deux-roues motorisés.

L'ancien chef de Migros Fabrice Zumbrunnen est nommé administrateur pour le groupe de cliniques et hôpitaux privés Swiss Medical Network, détenu par la société de participations Aevis Victoria (-0,8%). Il remplacera Christian Le Dorze.

vj/fr